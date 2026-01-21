Fin de OnePlus : que vont devenir les clients et utilisateurs de la marque ?

Les possesseurs de mobiles OnePlus peuvent déjà commencer à regarder quel smartphone acheter pour remplacer leur appareil actuel.

C'est une véritable bombe que le site AndroidHeadlines a sorti un peu plus tôt cette semaine. Selon une enquête du média menée auprès d'actuels et anciens employés, la marque OnePlus s'apprêterait à disparaitre. La firme chinoise rejoindrait donc le triste sort déjà connu par des BlackBerry, Nokia ou enocre LG au paradis des constructeurs de smartphones.

La fin de OnePlus s'effectuerait en catimini

A l'heure où nous écrivons ces lignes, aucun officiel de chez OnePlus n'a encore réagi à l'enquête d'AndroidHeadlines, et pour cause : l'arrêt de la marque se ferait en silence. Une stratégie désirée par la firme qui a commencé par fermer en toute discrétion son QG aux Etats-Unis en mars 2024 après avoir mis fin à son partenariat avec l'opérateur T-Mobile, sorte d'équivalent d'Orange chez nous.

En Europe, le constat est assez semblable : OnePlus aurait licencié plusieurs employés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni à partir de 2020, passant d'environ 60 employés à une petite dizaine. Encore une fois : aucune annonce ou communiqué de presse pour en informer le public.

Pourquoi OnePlus s'apprêterait à fermer ?

Sans surprise, la firme semble lutter depuis plusieurs années à écouler ses derniers smartphones. Pour prouver cela, le site AndroidHeadlines s'intéresse notamment au marché indien, prévu à la base comme salvateur pour OnePlus. Hélas, selon plusieurs instituts d'analyse, la marque aurait perdu près de 32% de part de marché sur le continent en l'espace d'un an. Une chute prodigieuse qui a forcément laissé des marques sur les finances de l'entreprise.

© AndroidHeadlines / IDC

En Chine, autre marché clef de OnePlus, les résultats ne sont pas franchement meilleurs. Selon plusieurs instituts, la firme représenterait seulement 1,6% des parts de marché dans le pays. Un chiffre peu engageant et qui vient s'ajouter à la chute prodigieuse en Inde alors que ces deux marchés sont vitaux pour la survie de OnePlus.

Qu'est-ce que cela signifie pour les clients de OnePlus ?

Selon nos estimations, la fermeture de OnePlus concernerait près d'un million de possesseurs de smartphone de la firme en France. Si vous disposez d'un smartphone OnePlus : pas de panique. Votre appareil ne va pas se mettre à cesser de fonctionner du jour au lendemain. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un constructeur quitte le domaine des smartphones (à l'image de Asus il y a quelques jours). Vous devriez donc pouvoir profiter de votre appareil pendant toute la durée prévue de ses mises à jour.

Par exemple, l'excellent OnePlus 15 sorti il y a quelques semaines bénéficie de 4 années de mises à jour Android de 6 ans de mises à jour de sécurité. Vous êtes donc toujours bons pour profiter de cet appareil jusqu'en 2030-2031 sans risques.

Les plus anciens smartphones de la firme pourraient cependant ne disposer que de quelques années ou mois de support logiciel. Pour vous en assurer, il est recommandé de se renseigner sur le nombre de mises à jour de sécurité prévues pour votre modèle. Une fois l'ensemble de ces dernières effectuées, il sera vivement recommandé de changer de smartphone pour la sécurité de vos données.