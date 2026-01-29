Test du Honor Magic 8 Pro : un smartphone quasi parfait, Samsung et Apple peuvent trembler

Après une excellente cuvée 2025, Honor remet le couvert cette année avec un Magic8 Pro qui reprend en grande partie les meilleurs points de son prédécesseur.

L'année 2026 est à peine lancée que Honor se lance déjà à corps perdu dans la bataille des meilleurs smartphones de l'année. Seulement quelques jours après le lancement de son milieu de gamme, le Magic 8 Lite, la firme s'attaque désormais au marché premium avec son téléphone le plus abouti : le Honor Magic 8 Pro.

Doté d'un nouveau processeur, d'une batterie améliorée et d'un accent mis sur la photographie de nuit, le Honor Magic 8 Pro semble paré pour affronter ses opposants. Nous avons pu mettre le smartphone à rude épreuve pendant plusieurs jours pour savoir ce qu'il avait dans le ventre.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test du Honor Magic 8 Pro Un design premium et qui est agréable à utiliser au quotidien.

et qui est agréable à utiliser au quotidien. De très bonnes performances pour les applications du quotidien et les jeux.

pour les applications du quotidien et les jeux. Excellent en photographies , surtout les zooms et de nuit.

, surtout les zooms et de nuit. Autonomie très correcte couplée à une recharge rapide. Beaucoup trop d'applications pré-installées et inutiles.

pré-installées et inutiles. L'immense capteur photo qui pourra gêner les plus petites mains.

Un design premium qui ne passe pas inaperçu

C'est un peu une redite pour les smartphones Honor Magic. La première chose que l'on aperçoit en tenant le téléphone est évidemment son grand module photo circulaire au dos. Ce dernier permet à Honor d'y loger les différents capteurs et senseurs nécessaires pour l'expérience photo que nous allons décrire par la suite. Ce bloc photo n'empêche pas de bénéficier d'une bonne prise à une ou deux mains du Magic 8 Pro, mais peut s'avérer assez handicapant pour certains plus habitués à un minimalisme de Samsung par exemple.

Le bloc photo du Honor Magic 8 Pro est assez massif. © Linternaute / Julian Madiot

Le dos du Honor Magic 8 Pro arbore un boitier aux finitions lisses très agréable au toucher. Honor semble avoir bien retravaillé sa copie puisque ce dos ne retient que très peu les traces de doigts (contrairement aux Magic 6 et Magic 7 Pro).

Du côté des boutons, on retrouve les traditionnels volume et alimentation sur la même tranche de l'appareil. Un petit nouveau fait cependant son apparition repris d'Apple et permettant le contrôle de la caméra.

A l'avant, un autre petit "emprunt" à Tim Cook et son iPhone avec une "Magic Capsule" située en haut de l'écran et qui permet de bénéficier d'informations en temps réel et de raccourcis vers certaines applications.

L'utilisation du Honor Magic 8 Pro au quotidien relève parfaitement de l'expérience premium désirée par la marque. Le smartphone est fin, plutôt léger et les boutons tombent parfaitement sous le pouce. Les matériaux utilisés sont agréables au toucher et on est plutôt fier de dégainer le smartphone et l'exhiber.

© Linternaute / Julian Madiot

Un écran qui cache de multiples tours dans son sac

L'écran du Honor Magic 8 Pro est un vrai concentré des meilleures technologies de la firme : affichage OLED pour des noirs profonds, technologie LTPO pour disposer d'un affichage "toujours activé" sans trop consommer d'énergie, taux de rafraichissement adaptatif de 1 à 120 Hz pour une excellente fluidité...

Honor ajouter également une pléthore de ses propres technologies pour l'écran du Magic 8 Pro : "AI Defocus Display", "Dynamic Dimming", "Circular Polarized Display 2.0", "Circadian Night Display"... tout autant de brevets qui se résument par un écran d'excellente qualité et capable de s'ajuster automatiquement en fonction de la luminosité de votre environnement.

En parlant de luminosité, l'écran du Honor Magic 8 Pro n'en manque pas puisque la firme annonce un pic maximal de 6000 nits (et 1800 en pic global). Cela vous garantit une excellente lisibilité même lorsque le téléphone est utilisé en plein soleil. Attention toutefois puisque le Magic 8 Pro a tendance à allumer à fond son écran lors de la réalisation de photos portrait, et ce, qu'importe la lumière autour de vous.

Pour le reste, l'écran du Magic 8 Pro s'avère très bon. Les couleurs sont bien restituées et plusieurs modes d'affichage sont également proposés pour personnaliser votre rendu. Notons tout de même une certaine inquiétude quant à la protection d'écran installée par défaut et qui a rapidement présenté quelques rayures sur notre modèle.

Des performances taillées pour du haut de gamme

Honor ne lésine pas non plus concernant la puissance du Magic 8 Pro en y intégrant un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, l'une des meilleures puces actuellement disponibles sur le marché. Cette renommée se ressent facilement lors d'une utilisation casuelle et quotidienne : les applications se lancent, s'alternent et se ferment avec fluidité et rapidité. Durant nos deux semaines de tests, nous n'avons rencontré aucun bug ou ralentissement de notre appareil.

Mais l'efficacité du Snapdragon 8 Elite Gen 5 se ressent encore plus si vous êtes un gamer dans l'âme. Le Honor Magic 8 Pro brille particulièrement si vous avez l'habitude de lancer de gros jeux comme Infinity Nikki ou Wuthering Waves dont les graphismes se rapprochent de ceux de jeux PC et consoles. Ce genre de titre s'exécute sans problèmes avec une fluidité à 60 FPS et des graphismes réglés sur "élevés" ou "maximums". L'impact sur la batterie n'est cependant pas négligeable, mais nous y reviendrons plus tard.

Des photographies taillées pour la nuit

Les multiples publicités et mises en avant du Honor Magic 8 Pro mettent en avant ses capteurs photos avec 200 Mpx, des ajustements par intelligence artificielle et des technologies de captation en basse lumière. Nous sommes donc partis vérifier tout cela tout en gardant en tête que la configuration matérielle du Magic 8 Pro est très proche de celle de son prédécesseur :

Objectif principal de 50 Mpx

Capteur téléobjectif de 200 Mpx

Ultra grand angle de 50 Mpx

Les photographies prisent "à la volée" avec l'objectif principal du Honor Magic 8 Pro sont globalement très bonnes. Les détails sont multiples et bien retranscrits tandis que la colorimétrie tape juste, même si certains clichés peuvent parfois paraitre un peu "artificiels" tant le traitement numérique et l'IA du smartphone peut avoir la main lourde. Le piqué est globalement bon et il y a de fortes chances que vos clichés soient corrects si vous disposez d'une bonne lumière ambiante.

Les portraits réalisés avec le Honor Magic 8 Pro sont également très réussis. Nous l'évoquions un peu plus haut, mais le smartphone a seulement tendance à exagérer la luminosité, et ce, même si vous êtes dans le noir complet. Cela vous fera de très jolis clichés, mais également un petit mal aux yeux pendant quelques secondes.

Photo portrait avec caméra principale. © Linternaute / Julian Madiot

Photo portrait avec caméra selfie. © Linternaute / Julian Madiot

Le Honor Magic 8 Pro est capable de produire des clichés avec un zoom optique jusqu'en 3,7x. Au-delà, le téléphone passe à des retouches numériques qui peuvent altérer la qualité de l'image. Les photographies réalisées en zoom sont globalement excellentes et nous surprennent même jusqu'en x5 ou x10. Au-delà, cela dépendra fortement de votre sujet.

Photographie réalisée en zoom x2. © Linternaute / Julian Madiot

Photographie réalisée en zoom x3.7. © Linternaute / Julian Madiot

Photographie réalisée en zoom x10. © Linternaute / Julian Madiot

Passons maintenant aux photos de nuit. Pour réaliser ces dernières, Honor conjugue habilement ses capteurs photo avec de multiples technologies numériques et retouches par intelligence artificielle. Sans trop rentrer dans les détails, les résultats sont excellents. Même lorsque la luminosité est quasiment absente, le Magic 8 Pro parvient à produire de sublimes clichés.

Une autonomie excellente pour une recharge rapide

Honor a toujours été un bon élève en matière d'autonomie pour les smartphones. Pour son Magic 8 Pro, la firme a prévu une batterie de 6270 mAh qui s'avère plutôt bonne, mais bridée au niveau européen. Dans le reste du monde, cette batterie dispose d'au moins 7100 mAh, ce qui nous déçoit quelque peu.

Heureusement, Honor a bien pris soin de la consommation énergétique du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 puisque le Magic 8 Pro tient très facilement une journée complète d'utilisation. Dans notre cas, en utilisant toutes sortes d'applications variées (dont des jeux vidéo), le téléphone a tenu deux jours entiers avant de s'éteindre.

Du côté de la recharge, accrochez-vous à votre siège puisque le Honor Magic 8 Pro est compatible avec des chargeurs allant jusqu'à 100 W en filaire. Cela permet de faire le plein du téléphone en à peu près une heure. Une charge sans fil est également proposée avec une compatibilité jusqu'à 80 W (si vous disposez d'une telle machine de guerre chez vous).

Branchez le Honor Magic 8 Pro quelques minutes et ça repart ! © Linternaute / Julian Madiot

Une connectivité pensée pour Honor, mais pas que

Nous avons pu essayer le Honor Magic 8 Pro pendant plusieurs jours et n'avons dénoté aucun problème de connexion, qu'il s'agisse par téléphone ou internet. Il est tout aussi bien possible de compter sur un réseau 4G que 5G et nos semaines de tests n'ont jamais été ponctuées par des ralentissements ou déconnexions.

Toujours côté connectivité, le Magic 8 Pro dispose de plusieurs options très pratiques si vous optez pour un environnement entièrement Honor (comme une tablette par exemple). Le smartphone peut cependant se vanter de disposer d'un équivalent à "Airdrop" d'Apple qui soit aussi bien disponible sur Android que sur les iPhone. L'envoi de fichiers est alors intuitif et s'effectuer simplement en rapprochant deux smartphones. Pratique !

Notre conclusion au test du Honor Magic 8 Pro

Prenez tous les bons points du Magic 7 Pro, remplacez-les par des améliorations et vous obtenez peu ou prou le dernier smartphone haut de gamme d'Honor. L'écran est plus lumineux, l'appareil photo dispose de meilleurs résultats en zooms et de nuit, la batterie est améliorée, le processeur est plus puissant...

La liste est longue, mais on retient surtout qu'Honor continue d'améliorer petit à petit son smartphone haut de gamme pour proposer un Honor Magic 8 Pro capable de rivaliser avec des Samsung Galaxy S25 Ultra ou des iPhone 17 Pro Max tout en étant proposé moins cher en France.