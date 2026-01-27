L'iPhone 5s reçoit une mise à jour 13 ans après sa sortie, mais vous ne devriez pas l'utiliser pour autant

Cette mise à jour surprise peut s'apparenter à une bonne nouvelle, mais elle cache une réalité plus décevante.

Alors que l'on parle souvent (à tort) d'obsolescence programmée chez Apple, la firme a surpris bon nombre de ses consommateurs en ce début de semaine avec sa dernière mise à jour. Cette dernière ne concerne nullement les derniers appareils de la firme sous iOS26, mais plutôt d'anciens iPhone, iPad et même iPod Touch qui tournent toujours sous iOS et iPadOS 12. Parmi les appareils concernés, on retient notamment :

L'iPhone 5s

L'iPhone 6 et iPhone 6 Plus

l'iPad Air

L'iPad mini 2 et mini 3

L'iPod touch (6e génération)

L'ensemble de ces appareils a plus de 10 ans d'ancienneté et cela monte jusqu'à 13 ans pour l'iPhone 5s commercialisé en 2013 ! Le déploiement d'une mise à jour sur des objets aussi vieux est extrêmement rare et surprenant de la part d'Apple.

Une mise à jour pensée autour des messages

La raison d'une telle mise à jour n'est pas anodine : les certificats permettant à ces appareils d'utiliser iMessage et FaceTime étaient prévus pour s'expirer en janvier 2027. La mise à jour déployée par Apple permet donc simplement de continuer à profiter de ces deux services au-delà de cette date tout en bénéficiant toujours de la possibilité d'activer ces produits si vous en achetez de nouveaux d'ici là.

L'iPhone 5s est tout simplement trop vieux pour être utilisé

Bien qu'Apple fasse des efforts très louables pour continuer de proposer des mises à jour sur d'aussi vieux appareils, il n'est pas recommandé pour autant d'utiliser de si vieux iPhone, iPad et iPod Touch en appareils principaux en 2026. Ces appareils ne disposent pas d'autant de mises à jour de sécurité et sont donc particulièrement sensibles aux failles de sécurité et autres logiciels malveillants.

Si vous utilisez un iPhone 5s ou un iPod Touch par exemple, il est vivement recommandé de ne pas les connecter à internet et de ne vous en servir que comme des baladeurs MP3/MP4 annexes. Dans le pire des cas, faites très attention aux liens sur lesquels vous cliquez puisque ces appareils sont considérés comme obsolètes par Apple depuis plusieurs années.