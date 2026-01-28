Oppo Reno 15 : ces quatre nouveaux smartphones misent sur l'esthétique et la photo

Oppo vient de dévoiler quatre modèles pour sa gamme Reno15. Ces derniers ne sont pas sans rappeler un autre smartphone bien connu.

Seulement quelques mois après la sortie des Reno 14, Oppo dévoile déjà la nouvelle génération de sa gamme dédiée au design et au milieu de gamme. Cet ensemble se compose de quatre smartphones aux designs très semblables, et qui ne sont pas sans rappeler les iPhone 13 et 14 en leur temps.

Les quatre nouveaux smartphones smartphones de chez Oppo se distinguent de par leurs caractéristiques, mais également leurs tarifs. Voyons un peu plus en détail les spécificités des Reno 15 Pro 5G, Reno 15 5G, Reno 15 FS 5G et Reno 15 F 5G.

Oppo Reno 15 Pro 5G

Commençons par le grand frère : le Oppo Reno 15 Pro 5G s'illustrent avec deux coloris (noir crépuscule et bleu aurore). Ces deux couleurs sont à retrouver sur la quasi totalité de la gamme en dehors du Reno 15 5G.

Le design du Oppo Reno 15 Pro 5G s'illustre tout particulièrement au niveau de son bloc photo doté de petites paillettes scintillantes et de la mention "Reno AI Camera". Ce bloc contient un capteur principal de 200 Mpx épaulé par un ultra grand angle, un téléobjectif, une caméra ultra large et un capteur selfie qui sont tous de 50 Mpx. Du côté des technologies, Oppo met particulièrement en avant ses retouches par intelligence artificielle ainsi que la qualité de ses vidéos avec de multiples options.

Côté performances, le Oppo Reno 15 Pro 5G se dote d'un processeur MediaTek Dimensity 8450 avec 12 Go de mémoire vive pour faire tourner vos jeux préférés.

Le Oppo Reno 15 Pro 5G est le modèle le plus abouti de la gamme. © Oppo

Pour l'autonomie du smartphone, Oppo compte sur une batterie de 6200 mAh que vous pourrez recharger en un peu moins d'une heure avec une charge rapide de 80 W.

Oppo Reno 15 5G

Le smartphone de base de la gamme Reno 15 se dote de deux couleurs également, mais il s'agit du "noir crépuscule" et du "aurore blanche". Les différences avec son homologue "pro" sont principalement à retrouver du côté de l'appareil photo puisque ce dernier ne dispose que de deux capteurs de 50 Mpx (principal et téléobjectif pour les zooms) alliés avec une caméra selfie de 50 Mpx.

Le processeur est, quant à lui, un Snapdragon 7 Gen 4, ce qui ne correspond pas à la dernière génération disponible, mais devrait tout de même s'avérer suffisant pour lancer vos jeux en qualité moyenne et gérer vos applications avec fluidité.

Le Oppo Reno 15 5G dispose également d'une batterie de 6500 mAh couplée à une charge rapide de 80 W. A l'image de son grand frère, comptez un peu moins d'une heure pour faire le plein du téléphone.

Le Oppo Reno 15 5G se pare d'un coloris blanc aurore. © Oppo

Oppo Reno 15 FS 5G

Les prix tombent un peu plus avec le Reno 15 FS 5G qui se pare également des coloris noir crépuscule et bleu aurore. Point de blancheur ici donc, mais le design reste peu ou prou le même que ses ainés.

La configuration photo change également puisque nous retrouvons un capteur principal de 50 Mpx épaulé par une caméra ultra large et un capteur macro pour les photos rapprochées.

Côté performances, on descend encore d'un cran avec une puce Snapdragon 6 Gen 1 qui est plutôt bien pensée pour la gestion des applications, mais devrait éprouver quelques difficultés si vous lancez de gros jeux bien gourmands en graphismes.

Pas de changement côté autonomie du Reno 15 FS 5G comparé au modèle de base : Oppo reprend ici une batterie de 6500 mAh avec une charge rapide compatible jusqu'à 80 W et la promesse de faire le plein en un peu moins d'une heure.

Oppo Reno 15 F 5G

Le petit dernier de la bande est également le moins onéreux. Il se pare tout de même d'un design équivalent à ses ainés avec ses coloris noir crépuscule et bleu aurore tout en gardant le module photo.

Ce module photo est également très semblable à celui du Reno 15 FS avec un capteur principal de 50 Mpx couplé à une caméra ultra large et un capteur macro. Le capteur selfie est, quant à lui, pourvu de 50 Mpx pour vos autoportraits.

Le Oppo Reno 15 F 5G est également pourvu du processeur Snapdragon 6 Gen 1 qui vous aidera à gérer vos applications au quotidien. Le smartphone est cependant le moins endurant dans le temps puisque Oppo ne promet que 5 années de mises à jour (contre 6 pour les modèles précédents).

L'autonomie ne change pas une équipe qui gagne puisque le Oppo Reno 15 F 5G est pourvu d'une batterie de 6500 mAh avec une charge rapide de 80 W.

Des prix et de multiples cadeaux offerts

L'ensemble de la gamme Reno 15 est d'ores-et-déjà disponible sur le site officiel d'Oppo et marchands partenaires. Les tarifs sont variés en fonction de chaque modèle, mais plusieurs cadeaux sont offerts au lancement des téléphones :

Reno15 Pro 5G: 12 Go + 512 Go : 799,90€ (montre Oppo Watch S offerte)

Reno15 5G: 8 Go + 512 Go : 649€ (écouteurs Enco Buds 3 Pro, coque et chargeur offerts)

Reno15 FS 5G: 8 Go + 512 Go : 449,90€

Reno15 F 5G: 8 Go + 256 Go : 379,90€ (écouteurs Enco Buds 3 Pro, coque et chargeur offerts)

Notez également que l'ensemble de la gamme Reno 15 est proposée sur le site de Bouygues Telecom depuis le 27 janvier 2026.