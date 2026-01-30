Apple signe une année record, mais une ombre plane sur la firme en 2026

Les chiffres exceptionnels de la firme devront être confirmés par de nouveaux produits cette année.

Si vous faites partie de ceux qui pensent qu'Apple va bientôt mourir ou que la firme floppe avec ses derniers iPhone, vous serez bien surpris par cette news. L'entreprise de Cupertino a dévoilé ses derniers chiffres trimestriels et ces derniers ne sont pas seulement excellents : ils battent des records historiques pour la firme.

"Une demande sans précédent pour l'iPhone"

Les derniers chiffres de l'année 2025 étaient forcément très attendus pour Apple qui s'impatientait de voir les résultats de ses derniers iPhone 17. Relativement bien appréciés par la presse spécialisée, ces derniers correspondaient également à une entrée dans un "super cycle" qui correspond aux 5 ans de moyenne où les consommateurs tendent à changer de smartphone. Ainsi, l'iPhone 12 avait également établi d'excellentes ventes, aujourd'hui bien dépassées par celle de l'iPhone 17.

"L'iPhone a signé son meilleur trimestre de tous les temps avec une demande sans précédent et avec des records dans tous les segments géographiques" a déclaré Tim Cook, PDG de l'entreprise après la publication des derniers chiffres d'Apple sur le dernier trimestre 2025.

C'est près de 144 milliards de chiffre d'affaire établi par la firme pendant la période de fêtes de fin d'année. Un moment clef pour la firme qui permet d'écouler un nombre important de ses derniers iPhone sortis quelques semaines plus tôt.

Une ultra dépendance à l'iPhone et un héritage à trouver

Ces excellents chiffres d'Apple souligne cependant un point noir pour la firme : l'iPhone représente aujourd'hui 59% du chiffre d'affaire d'Apple. L'entreprise est donc extrêmement dépendante de chaque nouveau modèle et de ses nouveautés pour attirer le public. Il suffirait donc qu'un iPhone déçoive pour que le chiffre d'affaire global de l'entreprise décline rapidement.

Apple peut cependant toujours compte sur les services de l'entreprise (Apple Care, Apple Music...) qui représentent toujours 21% du chiffre d'affaire de la société.

En 2026, Apple est attendu au tournant puisque la firme doit annoncer de nouveaux ordinateurs Mac (dont le chiffre d'affaire est en négatif sur 2025) et surtout l'iPhone Fold qui doit marquer un tournant technologique pour l'entreprise dont le départ du PDG est toujours suspecté dans les mois à venir sans connaitre son remplaçant officiel à l'heure actuelle.