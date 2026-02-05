Google Pixel 10a : le smartphone dévoilé avec un détail particulier

Google commence fort l'année en dévoilant son nouveau smartphone de milieu de gamme.

Alors que nous évoquions récemment les dernières rumeurs concernant le Google Pixel 10a, voilà que la firme de Mountain View commence son teasing. Google a publié une courte vidéo sur sa chaine YouTube afin de dévoiler le design de son prochain petit téléphone. Sans surprise, le Pixel 10a se distingue de par un détail très particulier qui semble plaire à la communauté.

Outre sa très grande ressemblance avec son prédécesseur, le Google Pixel 10a s'illustre par son capteur photo assez unique. Ce dernier n'est pas du tout en relief comme c'est le cas sur la quasi totalité des smartphones modernes. A l'inverse, le bloc photo du Pixel 10a est pleinement intégré dans le boitier du téléphone. Un petit détail pour certains, mais une vraie avancée pour d'autres puisque cela permet de placer l'appareil sur une surface plate et de l'utiliser sans que ce dernier bascule en permanence.

En dehors de cette petite vidéo, le Google Pixel 10a reste encore bien mystérieux quant à ses nouveautés ou son tarif. Google confirme cependant que les précommandes s'ouvriront le mercredi 18 février.