Google Pixel 10a : un nouveau smartphone riche en couleurs, mais où sont les nouveautés ?

Le nouveau smartphone de Google concentre l'essentiel du savoir-faire de la marque, mais reprend beaucoup de points déjà disponibles sur la précédente génération.

Google prend beaucoup d'avance cette année avec son nouveau Pixel 10a. Habituellement présenté en mars/avril, la gamme de smartphone "plus abordable" de Google se dévoile dès maintenant avec le dernier petit nouveau : le Google Pixel 10a.

Une fois n'est pas coutume : Google mise à nouveau sur trois de ses spécialités pour séduire le public avec son Pixel 10a :

le design avec une caméra logée dans le boitier du smartphone et des coloris Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique audacieux.

Un accent sur la photographie avec une pléthore d'outils de retouches par IA comme "Coach photo", "Meilleure prise automatique" ou "M'ajouter".

Les fonctionnalités IA de Google et Gemini directement intégrées dans le Pixel 10a.

© Google

Du côté de la puissance, le Google Pixel 10a reprend le processeur de son prédécesseur avec une puce Tensor G4 pensée pour l'intelligence artificielle et la fluidité au quotidien. Comme d'habitude avec les téléphones de Google, ce processeur devrait permettre également de gérer des jeux sans exceller dans les graphismes les plus poussés.

Mais c'est bien sur la photographie que les Google Pixel se distinguent de la concurrence en proposant des clichés riches en couleurs et détails. Le Pixel 10a reprend exactement la même configuration que le Pixel 9a avec un double capteur photo arrière de 48 et 13 Mpx (ultra grand angle). Google met en avant les capacités en basse lumière avec le mode "Vision de nuit".

Outre ces multiples ressemblances avec son prédécesseur, le Google Pixel 10a innove sur sa capacité de recharge en passant d'une compatibilité max de 25 à 45 W si vous disposez d'un chargeur adapté. La batterie reste cependant cantonnée à 5100 mAh.

© Google

Un prix inchangé et des précommandes déjà disponibles

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont intéressés par le Google Pixel 10a : le prix de lancement est inchangé par rapport à la précédente génération. Le Google Pixel 10a s'affiche donc à partir de 549 euros sur le site officiel de Google ainsi que chez les opérateurs et distributeurs partenaires.

Les précommandes pour le Google Pixel 10a sont ouvertes dès aujourd'hui avec une sortie globale axée autour du 5 mars 2026.