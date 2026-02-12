Samsung Galaxy Z TriFold : notre prise en main du téléphone pliable en 3 a confirmé nos pires craintes

Nous avons pu mettre la main sur le smartphone pliable en 3 de Samsung. Un bijou de technologie qui cache une réalité bien décevante.

Dévoilé à la fin de l'année 2025, le Samsung Galaxy Z TriFold est un smartphone pliable en trois qui impressionne de par sa proposition. Seulement quelques mois après la révélation du téléphone pliable en trois de Huawei, la firme coréenne a répondu avec son propre smartphone que nous avons pu prendre en main pendant un peu moins d'une heure.

Tout dans le Galaxy Z TriFold, y compris la boite, est impressionnant. © Linternaute / Julian Madiot

Un format replié peu recommandable

Le Galaxy Z TriFold est un smartphone pouvant être utilisé de deux façons différentes : déplié et replié. Dans cette deuxième configuration, le téléphone fait énormément penser aux Galaxy Z Fold, les derniers pliables de chez Samsung. Le ratio d'écran est le même, mais la prise en main diffère grandement.

Doté de trois écrans repliés les uns sur les autres, le TriFold est une véritable masse en main. Avec un poids estimé à près de 310 grammes, il s'agit aisément du téléphone le plus lourd que nous ayons testé à la rédaction. Ce poids s'accompagne également d'une épaisseur monstrueuse. On imagine très mal le TriFold tenir dans la majorité des poches de pantalon.

Replié sur lui-même, le Samsung Galaxy Z TriFold est un monstre d'épaisseur. © Linternaute / Julian Madiot

C'est bien ces deux points qui nous ont le plus agacés pendant notre prise en main : replié sur lui-même, le Galaxy Z TriFold est horripilant à utiliser. Trop lourd, trop épais, peu pratique... Ce n'est que lorsqu'on le déplie que le smartphone laisse apparaitre un aperçu du futur et de son véritable intérêt.

Un tablette dans le creux de ma main... Ou de ma poche

Ouvrir le Samsung Galaxy Z TriFold ne peut s'effectuer que d'un seul côté. Si vous vous trompez, le smartphone va alors se bloquer mécaniquement, vibrer entre vos mains et envoyer une notification : "ouvrez le téléphone et repliez-le de l'autre côté". Un message qui permet d'éviter d'éventuelles casses et qui s'avère très utile tant nous avons failli nous tromper à plusieurs reprises durant cette prise en main.

Le Galaxy Z TriFold déplié est impressionnant à utiliser. © Linternaute / Julian Madiot

Une fois déplié, la magie du TriFold opère d'un coup. On est subjugués par la finesse du produit qui reprend, une nouvelle fois, une caractéristique phare des derniers pliables de la marque. Doté d'une épaisseur de seulement 4 mm d'épaisseur. Une prouesse qu'il faut avoir en main pour la mesurer pleinement.

Avec cet écran interne de 10 pouces, le Galaxy Z TriFold s'apparente alors à une mini tablette idéale pour regarder du contenu. Qu'il s'agisse de photos, de vidéos ou de jeux, il est bluffant de se dire que l'on peut disposer d'une telle surface d'affichage dans un objet aussi petit et léger.

Le format 10 pouces du Z TriFold en fait un formidable petit écran pour le travail ou le jeu ! © Linternaute / Julian Madiot

Une configuration déjà connue

Malgré son format très particulier, le Samsung Galaxy Z TriFold n'oublie pas d'être performant. Le téléphone est pourvu d'un processeur Snapdragon Elite Gen 5, soit l'une des puces les plus puissantes du marché. Bien que nous n'ayons pu tester qu'un seul titre sur le smartphone (Asphalt), ce dernier était particulièrement fluide et doté de très bons jolis graphismes.

Point positif également : le processeur du TriFold n'a que très peu chauffé durant cet essai. Il faudrait bien évidemment voir le résultat sur plusieurs heures de jeux, mais le précédent Galaxy Z Fold 7 s'en sortait déjà bien sur ce segment avec le même processeur.

Du côté de l'appareil photo, il est également facile de se projeter puisque la configuration est la même que pour le Galaxy Z Fold 7 du côté du capteur principal de 200 Mpx. Nous avons pu essayer ce dernier rapidement et les résultats en pleine lumière semblaient très bons.

Le Galaxy Z TriFold reprend la configuration photo principale du Galaxy Z Fold 7. © Linternaute / Julian Madiot

Nous émettons plus d'interrogations sur l'autonomie du smartphone. Si le Z Fold 7 s'avérait assez juste avec une batterie de 4400 mAh (pour gérer deux écrans), celle du TriFold monte à 5600 mAh pour gérer trois écrans. Gageons que Samsung a bien travaillé sur l'optimisation énergétique, mais il y a fort à parier que l'autonomie du TriFold s'effondre rapidement si on l'utilise principalement en mode tablette.

Qu'a-t-on pensé du Samsung Galaxy Z TriFold ?

Le premier smartphone pliable en trois de Samsung est un véritable casse-tête, tant pour les équipes de la firme que pour nous ! Dans son format de smartphone de base, le téléphone est clairement une horreur à utiliser : bien trop lourd, bien trop épais, au format étrange... Bref, on se croirait face à un de ces appareils destinés aux sportifs de l'extrême et dotés d'un aspect peu élégant ou pratique.

Mais une fois déplié, le Samsung Galaxy Z TriFold s'avère bluffant. Véritable bijou de productivité, il s'agit d'un formidable outil pour les utilisateurs désireux de bénéficier d'une large surface d'écran couplée à d'excellentes performances. Une preuve s'il en fallait encore que ce Samsung Galaxy Z TriFold n'est absolument pas pensé pour le grand public et que son potentiel prix (d'environ 2500-3000 euros si le téléphone était un jour confirmé chez nous) ne manquerait pas de nous rappeler.