SFR : attention à ce forfait vendu par l'opérateur et qui se coupe automatiquement

Plusieurs abonnés remontent un problème technique dans l'un des meilleurs forfaits de l'opérateur au logo rouge.

Alors que le sort de SFR est toujours en suspens suite aux dernières offres de Orange, Bouygues Telecom et Free concernant le rachat de ses activités, l'opérateur est actuellement pointé du doigt par une partie de ses abonnés.

Sur le réseau social X (formellement Twitter), l'utilisateur @tacosautabasco s'est plaint d'un étrange bug concernant l'utilisation de son forfait illimité 5G+ de SFR. Ce forfait, comme son nom l'indique, permet aux abonnés de disposer d'un nombre de data illimité en échange d'un tarif de 39,99 euros par mois. Une offre plutôt simple sur le papier, mais assez rare puisque seul Free propose un équivalent en France (mais réservé aux possesseurs de sa Freebox).

Seulement voilà, si l'utilisateur @tacosautabasco a opté pour ce forfait, c'est parce qu'il se sert de son mobile pour jouer en ligne. Une activité qui dépasse largement le visionnage de vidéos en ligne ou l'envoi de quelques MMS. Comme son post le montre, l'utilisateur a l'habitude de consommer jusqu'à 1,7 To de données mobiles. Un chiffre gargantuesque comparé à la moyenne nationale qui oscille entre 17 et 19 Go par mois selon les chiffres de l'Arcep.

Un forfait qui s'interrompt tout seul

Après plusieurs essais, @tacosautabasco s'aperçoit du problème principal de ce forfait. Ce dernier se bloque complètement au bout de 20,8 Go de data consommées. Un chiffre toujours généreux, mais qui empêche de télécharger de très gros fichiers ou d'effectuer de très longues parties de jeux vidéo.

La seule solution : couper la connexion mobile (en passant le smartphone en mode avion par exemple) avant de la relancer... Et de repartir pour 20,8 Go de données.

Contacté par Numerama, SFR indique qu'il ne s'agit nullement d'un bug, mais d'un moyen de se prémunir face à des abus et d'éviter des détournements du forfait. Un argument louable, mais pas sûr que tous les abonnés de ce forfait soient au courant.