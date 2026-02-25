Samsung Galaxy S26 : on a pu les prendre en main avant leur sortie, mais un point nous inquiète

A quelques jours de la sortie officielle des nouveaux Galaxy S26, Samsung nous a invités à découvrir les trois smartphones avec une première prise en main.

Les Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont enfin officiels. Ces trois nouveaux smartphones prévus pour le début du mois de mars ont pu passer entre nos mains pendant quelques minutes afin de vous proposer une première prise en main exclusive. Une belle occasion de voir ce que les Samsung Galaxy S26 ont dans le ventre et de tester leurs nouveautés.

Le Galaxy S26 Ultra et son écran anti espion

Comme souvent, la véritable star de cette nouvelle génération est le Samsung Galaxy S26 Ultra. Le smartphone est encore plus agréable à prendre en main que les précédentes éditions grâce à ses bords plus arrondis. Samsung a également retravaillé le boitier pour en faire le Galaxy S Ultra le plus fin jamais conçu avec 7,9 mm d'épaisseur. Son poids est également en baisse et tombe désormais à 214 g.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est plus léger et fin que son prédécesseur. © Linternaute / Julian Madiot

Cela se ressent quelque peu en main sans que le changement soit bouleversant pour autant. Les précédents Galaxy S Ultra étaient cependant régulièrement pointés du doigt de par leur taille et leur poids pour certains utilisateurs.

La grosse nouveauté du S26 Ultra vient de sa fonctionnalité "Privacy Display". Cette dernière permet de masquer le contenu de votre écran pour quiconque ne le regarde pas en face. Sur le papier, la technologie est impressionnante et dispose de multiples points de personnalisation :

Il est possible de l'activer ou la désactiver n'importe quand

Vous pouvez l'automatiser dès lors que votre écran vous demande un code PIN ou mot de passe

Le Privacy Display peut se limiter aux applications de votre choix (bancaires par exemple)

Les menus proposent deux intensités de protection.

"Vidéo Julian"

Un point particulier nous inquiète hélas dans cette nouveauté. Durant nos essais, l'efficacité du Privacy Display dépendait grandement de l'angle de vision de votre voisin. Etre assis côte à côte est une disposition idéale qui garantit que votre écran ne soit pas visible. Une personne au-dessus de votre épaule pourra cependant lire votre écran, même avec le Privacy Display activé.

Un Galaxy S26 et S26+ à la force tranquille

Le plus sobre de la gamme S26 ne bénéficie pas de nombreuses nouveautés. Son design reste cependant très agréable à prendre en main et le smartphone bénéficie toujours du savoir-faire de Samsung en matière de photographie et de logiciel.

© Linternaute / Julian Madiot

Lors d'une simple prise en main, il est compliqué de voir les vraies nouveautés du Samsung Galaxy S26. La firme a cependant retravaillé quelques aspects logiciels, notamment au niveau de l'autonomie du smartphone ainsi que dans le logiciel de l'appareil photo. Les résultats devraient notamment permettre au S26 de bénéficier de moins de bruit dans l'image et de meilleurs résultats dans l'ensemble. Sûrement pas de quoi échanger votre S25 si ce dernier fonctionne encore parfaitement, mais un changement toujours bienvenu.

L'Exynos 2600 incorporé au sein du Samsung Galaxy S26 semble également faire le job. Nous avons navigué à travers plusieurs applications sans rencontrer le moindre ralentissement ou freeze de l'appareil (l'inverse aurait été dramatique). Le seul jeu que nous avons pu lancer tournait également très bien, mais il faudra s'en assurer sur des titres plus gourmands et vérifier la consommation énergétique du processeur sur plusieurs jours de test.

Peu de choses à dire de plus concernant le Samsung Galaxy S26+ qui bénéficie d'une meilleure résolution et d'une plus grande taille d'écran. La prise en main reste toujours très correcte, mais ne conviendra sûrement pas à tout le monde. Le smartphone devrait cependant bénéficier de la puce maison Exynos 2600 pour une meilleure gestion énergétique et donc une meilleure autonomie sur le papier.