Find X9 Ultra : le prochain smartphone d'OPPO semble monstrueux

Capteur photo de 200 Mpx, écran ultra fluide, grosse batterie... OPPO semble y aller à fond pour mériter le titre "Ultra" de son prochain téléphone.

Comment se porte la marque OPPO en ce début 2026 ? Plutôt bien si on en croit les récentes annonces de la firme en marge du salon Mobile World Congress. A l'occasion du MWC de Barcelone, le géant chinois a fait une annonce qui ravira ses fans européens : son prochain smartphone franchira enfin les frontières de l'Asie pour débarquer chez nous.

Le OPPO Find X9 Ultra doit mériter son titre

C'est Elvis Zhou, PDG de chez OPPO qui a pris la parole pour annoncer la sortie prochaine d'un nouveau smartphone de la firme. Baptisé "OPPO Find X9 Ultra", ce smartphone devrait bénéficier des meilleures technologies de la marque pour s'imposer sur le marché des appareils premium :

"En 2026, de nombreux appareils porteront le nom "Ultra". Nous pensons que ce titre doit se mériter. Avec le Find X9 Ultra, nous établissons une nouvelle référence en matière d'imagerie mobile."

Des déclarations fortes qui concernent un smartphone encore très mystérieux, puisque ce dernier n'a pas encore été officiellement dévoilé. Hélas pour OPPO, de nombreuses fuites sont déjà dans la nature et semblent confirmer l'aspect "ultra" de ce nouveau smartphone.

Une fiche technique vraiment ultra

Les fuites d'informations déjà disponibles autour du OPPO Find X9 Ultra semblent bien confirmer son titre. Le smartphone bénéficierait notamment d'un capteur photo principal de 200 Mpx provenant de chez Sony. Ce capteur serait notamment capable de faire des prouesses pour les clichés en basse lumière.

Autre point impressionnant de la fiche technique du Oppo Find X9 Ultra : son écran. Ce dernier serait doté d'une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant grimper jusqu'à 144 Hz. De quoi garantir une qualité d'image sublime tout en profitant d'une excellente fluidité.

Enfin, OPPO mettrait le paquet sur l'autonomie avec une batterie estimée à plus de 7000 mAh. Il faudra cependant attendre une annonce officielle pour en être certain.