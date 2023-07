Dites adieu aux multiprises : voici l'invention qui va bientôt les remplacer

Cet appareil va bientôt remplacer les multiprises. D'allure minimaliste, il comprend trois ports USB et permet de charger les téléphones sans fil.

Une multiprise est un appareil qui se compose d'un câble avec plusieurs prises de courant disposées en ligne et d'un interrupteur, ce qui permet de brancher plusieurs appareils (un ordinateur et une lampe, par exemple) à une seule source d'alimentation. Ils sont largement utilisés aussi bien dans les maisons que dans les bureaux.

Mais il faut bien avouer que ces accessoires sont laids. Et les fabricants ont travaillé pour les remplacer par des objets plus jolis et moins encombrants. Et c'est chez Leroy Merlin que l'on peut trouver cette multiprise nouvelle génération. D'abord voici sa photo :

Il s'agit d'une sorte de cube blanc, bien plus minimaliste (et esthétique) qu'une multiprise traditionnelle. Ainsi, son premier avantage est l'esthétique. Il comprend trois prises, ainsi que trois ports USB qui peuvent servir à charger les téléphones portables. De plus, le smartphone peut aussi être chargé de manière plus simple : il suffit de le poser sur le cube, qui dispose d'une charge sans fil.

Cependant, certains spécialistes soulignent aussi les faiblesses de cet appareil. "Très pratique que les câbles sortent de chaque côté au lieu d'être tous rangés au même endroit", ironise l'un. "Je colle la multiprise au mur, cachée et je branche tout, avec cette nouvelle base je devrais forcément la poser sur une table, elle prendrait de la place", relate, dans la même veine, un autre . De plus, d'autres estiment que le prix est un facteur important, car ils supposent que le cube sera vendu beaucoup plus cher qu'une multiprise traditionnelle.

En effet, ces multiprises améliorées peuvent être achetées à partir d'environ 23 euros dans les magasins Leroy Merlin. "Les multiprises ont évolué depuis les simples adaptateurs qui nous servaient à brancher plus d'appareils dans la même zone et prise de courant d'une pièce jusqu'à offrir de nombreux autres avantages", déclare le fabricant sur son site web. "En effet, elles ont progressivement intégré de nouveaux éléments de protection et de sécurité, ainsi qu'une plus grande économie d'énergie, s'adaptant également à d'autres types de connexions, comme les ports USB, très utilisés au quotidien actuellement et même commençant à établir l'usage de multiprises pour la charge sans fil", ajoutent-ils.