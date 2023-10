Cette petite prise à moins de 20 euros s'arrache avant l'hiver : elle peut faire gagner des centaines d'euros d'électricité

Un simple branchement peut faire économiser des centaines d'euros d'énergie cet hiver. Ce petit équipement commence à avoir un succès fou.

Alors que les températures commencent à chuter, les consommateurs sont de nouveau confrontés à l'augmentation des factures d'énergie. Toutefois, une solution simple et bon marché est apparue sous la forme d'un gadget révolutionnaire, coûtant moins de 20 euros et qui a le potentiel de réduire considérablement vos dépenses en énergie.

Cette prise intelligente, disponible en magasin d'équipement pour la maison (Leroy Merlin, Boulanger...) ou sur de nombreux sites de vente en ligne, permet aux utilisateurs de surveiller la consommation d'énergie de leurs appareils ménagers. Elle est remarquablement facile à installer, les utilisateurs rapportant qu'il faut "moins de deux minutes" pour la brancher entre une prise et vos équipements puis, éventuellement, la connecter à une application.

Certains de ces produits sont en effet connectés à une application mobile, voire à un thermostat intelligent, permettant de surveiller et même de contrôler la consommation d'énergie à distance. Mais d'autres sont dotés d'un simple petit écran qui permet d'afficher directement la consommation sur le boîtier-prise, sans autre réglage à configurer.

Le premier avantage de ces prises est qu'elles permettent de prendre conscience de sa consommation d'énergie, appareil par appareil. Nous gaspillons tellement lorsque nous ne sommes pas attentifs ! Elles permettent surtout de réaliser de réelles économies en fonction des choix effectués une fois qu'on connait sa consommation : changer simplement certaines habitudes de chauffage ou d'utilisation de certaines machines, piloter sa consommation très précisément avec une application, voire racheter et remplacer tous les appareils les plus énergivores.

Les meilleures produits disponibles

Ces prises intelligentes rencontrent un vrai succès en France depuis quelques semaines. Chez le géant Amazon, la liste des meilleurs produits compte déjà des milliers d'avis très positifs. Côté ventes, la prise connectée de la marque Konyks Priska Max 3 (19€), contrôlable à distance et compatible Alexa ou Google Home, a déjà été écoulée à des centaines d'exemplaires en un seul mois. C'est aussi le cas du compteur d'énergie Talifoca (17€), avec écran LCD tout simple et sans application. Un autre de ces compteurs de la marque Fishtec (18€) était au bord de la rupture de stock, avec moins de 10 articles disponibles en début de semaine !

Au Royaume-Uni, où la question des dépenses en énergie est encore plus forte qu'en France, la solution fait déjà recette. L'Express cite l'étude d'une société spécialisée qui estime que "2 millions d'utilisateurs ont collectivement économisé près de 325 millions de livres (plus de 370 millions d'euros) sur leurs factures" avec ces équipements.

Plusieurs utilisateurs satisfaits ont partagé leur expérience. Un Londonien de 28 ans rapporte avoir économisé entre 180 £ et 240 £ (200 à 275 euros) par an grâce à l'utilisation d'une telle technologie. Un autre utilisateur, père de deux enfants, a dit au Sun avoir réussi à économiser jusqu'à 750 livres (plus de 850 euros) en testant tous ses équipements un à un avec une prise intelligente...