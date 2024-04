Netflix supprimé sur plus d'un million de téléviseurs, comment savoir si votre appareil est concerné

De nombreux possesseurs de télévision connectée ont eu la mauvaise surprise de voir Netflix disparaitre de leur appareil.

Vous avez peut-être voulu lancer Netflix ce matin et découvert la mauvaise surprise : l'application ne se lance plus. Un écran noir suivi d'un message assez équivoque : "Netflix n'est plus disponible sur cet appareil". Cette mésaventure toucherait plus d'un million d'appareils dans le monde selon la maison mère de Netflix qui communique sur ce problème rencontré par bon nombre de ses abonnés.

Le souci rencontré concerne avant tout les plus vieux modèles de télévision connectée. Netflix a insisté sur le fait que la plateforme faisait son maximum pour garder un maximum d'appareils compatibles avec son application. Pour rappel, tous les services de vidéo à la demande comme Disney+, Prime Vidéo et également Netflix sont soumis aux restrictions matérielles et logicielles des appareils sur lequel on les regarde et doivent donc se maintenir régulièrement à jour. Ainsi, l'application officielle de Netflix propose régulièrement de nouvelles mises à jour à ses abonnés pour résoudre d'éventuels bugs, palier les failles de sécurité ou tout simplement ajouter de nouvelles fonctionnalités susceptibles de satisfaire son public.

Malheureusement, pour des millions d'abonnés à travers le monde, la pilule est difficile à avaler en ce moment. Afin de rendre son application la plus à jour possible, Netflix a annoncé que les modèles de TV connectée les plus vieux ne pourront désormais plus bénéficier de Netflix du tout ! Selon la firme, cela concerne les modèles ayant entre 10 et 14 ans d'ancienneté. Si votre appareil est dans cette tranche, ou s'en approche, il est susceptible de ne plus être compatible avec l'application de vidéos à la demande.

Les télévisions connectées sorties après 2014 semblent donc échapper à ce problème... Pour l'instant. Rien ne dit que Netflix ne fera pas l'impasse sur ces derniers d'ici quelques années. En cause ? Un protocole SSLv3 installé par défaut sur les plus anciens appareils, devenu obsolète pour l'application Netflix et affecté par une faille de sécurité. Afin de ne pas mettre vos données personnelles et votre appareil en danger, Netflix a donc choisi de ne plus être disponible sur ce dernier.

Cette fin de compatibilité concerne de multiples télévisions de marque Sony Bravia, Sony Legacy, LG et LM6410, LM860V, LM 670S et LM960V. Afin de pouvoir continuer à utiliser Netflix sur ces dernières, il est toujours possible de raccorder un ordinateur par HDMI ou un boitier Chromecast pour diffuser l'application dessus et en profiter. Mais attention ! Netflix prévient également que les boitiers Apple TV de seconde et troisième génération, donc plus récents, perdront également leur compatibilité très prochainement.