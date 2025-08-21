Ne branchez pas ces appareils du quotidien à une multiprise, vous risquez de déclencher un incendie !

La multiprise a beau être un appareil très pratique, elle peut s'avérer dangereuse si on y branche n'importe quoi.

Au fur et à mesure des années, les prises traditionnelles ont laissé de plus en plus de place aux multiprises. Pourquoi s'en priver après tout ? Ces dernières disposent des mêmes qualités que les prises classiques, mais avec beaucoup plus d'emplacements disponibles. Les multiprises peuvent même être couplées entre-elles pour disposer d'un nombre importants de prises et y brancher de (très) nombreux appareils électriques.

Seulement voilà, les multiprises peuvent rapidement devenir une source de dangers si l'on ne fait pas attention à leur utilisation. Les multiprises qui ne respectent pas certaines règles de sécurité (généralement les modèles les plus bons marchés) peuvent rapidement être responsables d'incendies et de catastrophes. C'est pourquoi il est généralement déconseillé de brancher trop d'appareils sur une même multiprise.

Mais il existe également des appareils qui présentent beaucoup plus de risques lorsqu'ils sont branchés à une multiprise. Plusieurs experts et même services officiels d'états recommandent désormais d'éviter d'utiliser une multiprise pour y brancher plusieurs appareils électroménagers qui pourraient présenter un risque accru d'incendie. Cette liste non exhaustive regroupe toutes sortes d'appareils. On y retrouve notamment les réfrigérateurs et frigos, qui sont plutôt conçus pour être branchés sur une prise simple.

Concernant le linge et la vaisselle, il est recommandé de ne pas utiliser de multiprises avec un sèche-linge, une lessiveuse ou un lave-vaisselle. Ces derniers, lorsqu'ils sont regroupés avec trop d'appareils sur une même prise, peuvent présenter de sérieux risques de dysfonctionnement et d'incendie domestique.

Toujours dans le salle de bain, les lisseurs à cheveux et sèches-cheveux sont également sujets à risques. Il est donc plus prudent de vous en servir uniquement sur une simple prise plutôt qu'une multiprise.

Enfin, la cuisine n'est pas épargnée puisqu'elle regorge d'objets électroménagers qui présentent des risques d'incendie. Il est donc recommandé de ne pas brancher de four, de micro-ondes, de cafetière, de mixeur et de grille-pain sur une multiprise. Bien évidemment, ces recommandations peuvent paraitre exagérées, et il est toujours possible de se servir de vos multiprises si vous estimez que ces dernières sont homologuées au niveau de la sécurité ou qu'elles présentent un système pour se désactiver en cas de besoin.