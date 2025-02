"Le programme n'a jamais été aussi dense", MisterMV se confie à l'approche de SpeeDons (interview)

Alors que l'évènement caritatif SpeeDons d'apprête à ouvrir ses portes pour une cinquième édition, MisterMV, son fondateur, s'est confié à Linternaute. Entre secrets et nouveaux projets, le streamer nous dit tout.

L'un des évènements caritatifs les plus populaires de Twitch s'apprête à faire son grand retour en cette fin février 2025. SpeeDons, qui réunit plusieurs dizaines de speed-runners le temps de quatre jours, revient sur Twitch pour une cinquième édition. Initiée par nul autre que MisterMV, l'initiative cherchera, au travers de performances vidéoludiques toujours plus impressionnantes, à récolter un maximum de dons pour Médecins du Monde.

À l'approche de SpeeDons, qui se tiendra du 28 février au 2 mars 2025, MisterMV, de son vrai nom Xavier Dang, s'est confié à Linternaute. Le fondateur de l'évènement a pris le temps de répondre à nos questions, décrivant en détail le principe de cette édition 2025, tout en esquissant ses projets futurs dans le monde du streaming.

MisterMV lors du SpeeDons 2024 © SpeeDons

Quelle barre vous êtes-vous placée pour SpeeDons 2025, après les 2 millions d'euros récoltés l'année dernière ?

"Le public adore fantasmer et imaginer des nouveaux records mais on atteindra forcément un plafond à un moment donné ! Si on fait aussi bien que l'année dernière, ce sera déjà formidable. Ensuite avec la notoriété grandissante et l'ajout des restreams internationaux on peut éventuellement espérer 3 millions dans un scénario idéal !"

"L'organisation et le dispositif deviennent de plus en plus énormes et c'est presque irréel de voir autant d'engouement et de gens impliqués à améliorer et embellir ce dernier !"

Penses-tu qu'il soit nécessaire d'aimer le speed-run* pour regarder SpeeDons ?

"Absolument pas ! Ce genre d'événement est assez hypnotisant même pour les néophytes et le travail des commentateurs et commentatrices est justement de vulgariser juste assez les explications techniques pour qu'elles soient compréhensibles à tous. Les gens qui y jettent un œil restent en général aspirés !"

*Le speed-run est une pratique cherchant à terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible

Y a-t-il un jeu en particulier que tu as hâte de voir en speed-run pour SpeeDons 2025 ?

"Le programme n'a jamais été aussi dense, il y a des runs folles même de nuit ! Je pense que la séquence de Super Mario 64 joué les yeux bandés sera un moment extraordinaire."

Quelles personnalités seront au rendez-vous cette année ?

"On retrouve plus ou moins la même équipe à l'ambiançage avec une nouvelle tête, Vicky Spleen. Les noms les plus connus étant probablement ceux de ZeratoR et Antoine Daniel !"

Vicky Spleen, Antoine Daniel et ZeratoR © Linternaute

Au vu des nombreux conflits qui ont éclaté dernièrement, cette édition 2025 te tient-elle plus à cœur que les autres ?

"L'état du monde au niveau des conflits divers et l'atmosphère géopolitique globale est en effet très inquiétante. On reviendra sur scène sur beaucoup des maux mondiaux en cours durant les interviews avec le staff de Médecins du Monde. L'année dernière était déjà chargée en émotions notamment quand la Palestine fut évoquée. Médecins du Monde y a perdu l'un de ses collaborateurs, entre autres."

Peux-tu détailler à quoi serviront concrètement les dons au cours de SpeeDons ?

"On revient chaque année sur l'utilisation des dons consacrés à SpeeDons et on le refera sur scène cette année encore. On a également des comparaisons concrètes du coût de chaque type de structure. Ce genre de sommes permet d'ériger et maintenir des centres de soins ou d'urgence et de crise, entre autres. On parlera d'autres financements possibles cette année également."

Que ressens-tu une fois SpeeDons terminé ?

"Je me sens épuisé en général (rires), et cette année je vais enchaîner directement avec plein d'autres choses. Mais globalement j'en ressors ému et heureux qu'on ait réussi à convier du bonheur et aider Médecins du Monde à panser et améliorer un peu ce monde !"

Hors SpeeDons, as-tu de nouveaux projets pour 2025 ?

"Beaucoup trop en réalité, notamment via AEGIS, notre équipe esport, également via Game of Roles, notre jeu de rôle en direct sur Twitch, et plein d'autres choses dont je n'ai même pas encore connaissance ! J'aimerais bien aussi pouvoir retrouver du temps pour la musique, ma première passion."

La fine équipe de la structure d'e-sport AEGIS © AEGIS

Le MisterMV d'il y a 20 ans aurait-il pu imaginer que tu récolterais des millions grâce à un marathon caritatif que tu as créé ?

"Bien sûr que non, c'est assez fou. Encore plus cette année avec notamment la chaîne Twitch Games Done Quick, qui va directement retransmettre et traduire notre événement en anglais ! L'histoire est assez drôle vu que j'avais initié la mécanique de restreams en langue étrangère en organisant ça sauvagement en 2011.

Quel a été le déclic pour lancer SpeeDons ?

Médecins du Monde m'avait contacté pour organiser un événement caritatif, sûrement inspiré par le ZEvent comme moult associations caritatives. Je ne voulais pas faire quelque chose de similaire ou un gala d'influenceurs, mais partir sur du contenu plutôt que du contenant. L'idée de SpeeDons est venue assez naturellement et est largement inspirée par les Games Done Quick, bien entendu."

As-tu un speed-runner modèle ?

"Je suis assez copain avec Zoast, un speedrunner américain de Super Metroid, que j'ai rencontré au Summer Games Done Quick 2014. Il est musicien en plus d'être runner comme moi. Je suis abonné payant depuis plus de 10 ans sur sa chaîne !"

Peut-on espérer une édition 2026 ?

"Comme chaque année je me demanderai encore si cela est bien raisonnable et je re-signerai direct ! Il paraît peu probable qu'il n'y ait pas de SpeeDons 6 tant les spectateurs et Médecins du Monde adorent l'événement !"