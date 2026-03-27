Dormir avec son animal de compagnie : voici les bons et les mauvais côtés de cette habitude, selon une vétérinaire

Dormir avec un chat ou un chien peut être bénéfique pour le corps et l'esprit, mais ce n'est pas sans risque pour autant.

C'est un chiffre qui pourrait surprendre et dégoûter quiconque n'a jamais eu d'animaux de compagnie. 65% des propriétaires aiment partager leur lit avec leur animal de compagnie, selon un sondage réalisé par le site Rover. Pire encore : 20% des Français préfèrent même allez se coucher avec leur animal plutôt qu'avec leur conjoint !

Au delà de la place occupée et des poils semés sur la couette et les oreillers, cette habitude renforce positivement le lien affectif entre le maitre et son animal. La vétérinaire Laetitia Berlerin confirme tout d'abord que la présence d'un chien dans la chambre à coucher peut tout à fait "avoir des effets positifs sur l'endormissement, et créer une atmosphère rassurante dans la chambre". Selon les chercheurs, passer du temps avec son chien au moment du coucher augmenterait ainsi la sécrétion d'endorphines, aussi surnommées "hormones du bien-être". Carresser un chat et l'entendre ronronner serait par ailleurs un excellent antidote contre le stress de la journée.

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Toutefois, laisser un chat ou un chien à dormir dans son lit demande un niveau d'hygiène élevé, voire irréprochable. Il ne faut pas oublier que les chiens passent beaucoup de temps à se balader ou à jouer à l'extérieur et qu'ils risquent donc de ramener des germes et des bactéries dans votre chambre et sur votre oreiller. Que cela soient les chats ou les chiens, les animaux de compagnie font également leur toilette eux-mêmes, ce qui présente également de nombreux risques.

Laetitia Berlerin rappelle ainsi que l'animal qui pénètre dans votre chambre "doit absolument être vacciné, vermifugé et traité contre les puces et les tiques régulèrement". Elle recommande aussi fortement de nettoyer les pattes des chiens avec un linge propre avant de le laisser entrer dans la chambre. "N'hésitez pas non plus à shampooiner votre animal au moins une fois par mois et à changer vos draps encore plus régulièrement que d'habitude", conseille-t-elle.

Si vous respectez toutes ces consignes, le plus gros risque sera celui de se retrouver relégué au bord du lit par un chien ou un chat bien décidé à prendre votre place. Dans ce cas, rassurez-vous : les experts assurent que laisser dormir votre animal sur un panier ou un coussin douillet installé au pied de votre matelas aura le même effet sur votre sommeil que s'il était dans votre lit.