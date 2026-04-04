Votre chien a mangé du chocolat ? Voici comment savoir tout de suite si la quantité est toxique

Cet outil pensé par des spécialistes permet de calculer simplement si la dose ingérée demande une visite à la clinique vétérinaire.

Tous les propriétaires d'animaux de compagnie le savent, le chocolat est particulièrement toxique pour les chiens. Mais il peut parfois être difficile de se rendre compte de si la quantité ingérée est réellement dangeureuse, ou si elle ne demande qu'une surveillance à la maison.

En cette période remplie d'oeufs et de lapin de Pâques, il est important d'avoir conscience des limites à ne jamais dépasser. Et ces dernières sont différentes en fonction de la taille de l'animal, du type de chocolat avalé et bien sûr, de la quantité. Pour aider les maîtres et leurs chiens, des vétérinaires du réseau d'urgences vétérinaires 3115 ont mis au point un outil complètement gratuit visant à calculer rapidement et simplement les doses risquées.

"Les concentrations en cacao varient énormément entre les différents chocolats et friandises chocolatées. Le calculateur intègre 4 types de chocolats (blanc, au lait, noir, extra noir) et deux friandises communes au moment des fêtes", indiquent les vétérinaires du 3115. Grâce à l'outil appelé Chocol'intox, il est donc plus simple de savoir si la dose maximale de théobromine, la substance toxique pour les chiens dans le chocolat, a été atteinte ou dépassée.

Chocol'Intox © Urgences Veterinaires

Par exemple, si votre chien de 20 kg ingère une tablette de 150 grammes de chocolat noir 50-60%, "la dose n'est pas mortelle, mais possiblement dangereuse", prévient l'outil. Les effets de cette dose de chocolat peuvent tout de même être assez dévastateurs. "Vomissements, diarrhée et salivation sont des signes à surveiller et qui nécessitent de consulter en urgence." L'outil propose ensuite quelques conseils à appliquer pour être sûr de rester en sécurité. Il recommande de placer votre animal au repos et sous surveillance rapprochée et de supprimez la boisson et la nourriture.

"Si l'ingestion remonte à moins de deux heures, il est possible de faire vomir votre animal. Attention ne faites pas le faire vous-même !", préviennent les spécialistes, qui recommandent également d'appeler un vétérinaire au moindre doute. Attention, les mêmes doses peuvent être mortelles pour un chien pesant 10kg !