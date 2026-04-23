Voici pourquoi les chats ne finissent jamais leur nourriture selon la science

Les chats qui ne terminent pas leurs croquettes cherchent à vous faire passer un message très important.

Plus de la moitié des Français possèdent un animal de compagnie. Selon le baromètre de la fédération Facco, 39% d'entre eux sont propriétaire d'au moins un chat. La compréhension de leurs modes de communication est donc un enjeu prioritaire pour des millions de Français.

Et c'est en particulier grâce à leur rapport à la nourriture que les chats peuvent nous indiquer s'ils sont heureux, malades, tristes ou encore préoccupés. Ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'ils laissent toujours quelques croquettes dans le fond de leur gamelle. Intrigués par ce comportement, des chercheurs japonnais ont découvert que cette habitude n'a rien à voir avec la faim. Elle illustre plutôt l'importance particulière de l'odorat chez le chat.

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Dans les colonnes du magazine Japan Times, le professeur à l'université d'Iwate, Masao Miyazaki, indique avoir découvert que les chats s'alimentent de moins en moins lorsqu'on leur donne la même nourriture à chaque fois. Une fois que la nourriture est diversifiée et que de nouveaux arômes sont introduits, l'appétit s'améliore significativement. Ainsi la plupart des chats laissent donc leur repas inachevé par lassitude et manque de stimulation olfactive.

Pour diversifier la nourriture, vous pouvez évidemment changer la marque ou le goût des croquettes que vous achetez habituellement. Mais si vous ne souhaitez pas jeter le sac de nourriture en cours, vous pouvez aussi simplement verser quelques gouttes d'huile de saumon, de sardine ou de thon sur la nourriture. Ces dernières sont en vente dans les animaleries spécialisées, mais aussi dans la plupart des supermarchés.

Attention, la lassitude n'est pas la seule explication à ce comportement chez le chat. Il arrive aussi que les félins domestiques ne terminent pas leur gamelle car les croquettes disposées à l'intérieur sont trop vielles, rassies ou molles. Comme le rappellent de nombreux vétérinaires, il est impératif de servir des quantités raisonnables aux animaux. Au delà de quelques heures, vous pouvez être sûr que les quantités restantes ne seront pas consommées.

La perte d'appétit peut par ailleurs indiquer un problème de santé. Si la diversification et le service de nourriture fraîche ne suffisent pas à faire manger votre chat, mieux vaut rendre visite à un vétérinaire. A bon entendeur !