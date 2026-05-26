Laetitia Barlerin, vétérinaire : "les animaux de compagnie aident à se sentir mieux, mais il y a une condition"

Avoir des animaux peut aider à être plus serein dans la vie quotidienne, mais attention, ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes.

Quoi de plus agréable que de se blottir dans son canapé et de câliner son chat ou son chien ? Depuis de nombreuses années, il est prouvé que les animaux de compagnie ont la capacité hors norme de réduire notre niveau de tensions et d'améliorer notre bien-être. Interrogée par Linternaute.com, la vétérinaire Laetitia Barlerin confirme : "les animaux de compagnie sont une véritable énergie de vie, les propriétaires ressentent clairement un avant et un après".

En effet, caresser un chat n'est pas un acte anodin. Ce geste déclenche une réaction chimique capable de réduire la fréquence cardiaque et de causer une "poussée d'ocytocine, la même hormone du bonheur que l'on ressent au contact de nos propres enfants", confirme la vétérinaire. Un autre phénomène tout aussi positif arrive aux propriétaires de chiens. "Un chat est très calme, sage et idéal pour les personnes stressées, alors qu'un chien est très dynamique, toujours joyeux et social", explique Laetitia Barlerin. "Il est parfait pour les personnes qui manquent d'énergie et de lien social car il les force à sortir et à faire de l'activité physique".

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Mais attention, la vétérinaire rappelle que les animaux de compagnie ne sont "pas des magiciens". Même si les psychologues confirment qu'ils peuvent nous aider à aller mieux, les animaux de compagnie ne doivent pas être humanisés ou surexploités. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer une prise en charge professionnelle.

La vétérinaire aperçue sur RMC, TF1 ou encore France 5 est formelle : "s'occuper d'un animal, c'est s'occuper de soi-même". En l'emmenant en promenade, en jouant avec lui ou même en lui parlant, on prend soin des propres besoins. Sans s'en rendre compte, les animaux qui dépendent de nous pour survivre permettent de se déconnecter des écrans, du travail, de l'actualité ou encore des corvées du quotidien. "C'est un cercle vertueux", confirme l'experte, également autrice du livre "Boostez votre énergie grâce à votre animal de compagnie" (éditions Fayard).

Les chats et les chiens sont capables de sentir et de reproduire nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Le stress, l'inquiétude, la panique ou encore la fatigue que nous ressentons peuvent se refléter sur eux et affecter leur santé. La vétérinaire prévient également que les animaux trop sollicités pour nous aider risquent de devenir dépendants et de peiner à rester seules. Un équilibre pas si simple à trouver...