Grenoble en tête des villes les plus accueillantes pour les animaux, selon 30 Millions d'Amis - Découvrez comment se classe la vôtre

30 Millions d'Amis a révélé le classement des 42 villes les plus accueillantes pour les animaux. Certaines surprises sont au programme.

Chats, chiens, pigeons, animaux errants... La Fontation 30 Millions d'Amis a choisi d'élargi ses critères à tous les animaux pour établir son nouveau classement des villes de plus de 100 000 habitants les plus accueillantes pour nos compagnons. Alors que Lille se trouve une nouvelle fois dans le top 3, de nouvelles arrivées ont chamboulé le classement.

Pour établir son tableau, la Fondation s'appuie sur six critères : l'accessibilité des animaux aux espaces publics et aux transports, la propreté, la sensibilisation des citoyens, l'engagement politique, les actions de solidarité et la gestion des animaux errants. Selon ces critères, Paris fait partie des remontées les plus impressionnantes cette année. Elle est passée de la 29e à la 8e place du classement en 5 ans seulement. Mais c'est loin d'être la plus grande surprise.

Grenoble entre de son côté dans le top 3 pour la première fois depuis 2021. Et s'attribue directement la première place ! "La condition animale est intégrée pleinement dans toutes les politiques publiques de la ville", a expliqué la comportementaliste canin Nathalie Fontecave, venue représenter les élus de la ville. Chargée de projet pour favoriser la cohabitation avec les habitants, elle explique : "des zones de liberté inédites en France ont été mises en place. Dans ces 8 parcs équivalents à 14 terrains de foot, les chiens peuvent se promener sans laisse et en totale liberté." Dispositif d'initiation à l'éducation canine, sensibilisation dans les écoles, autorisation des chiens de toutes les tailles dans les transports en commun... Les initiatives mises en place par la capitale des Alpes sont en effet nombreuses.

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Boulogne-Billancourt occupe la deuxième place du classement cette année. Elle propose elle aussi de nombreux espaces de liberté pour les animaux et la prise en charge des animaux errants. Habituée à la première place du podium, Lille se retrouve reléguée au troisième rang.

Le classement complet

Grenoble Boulogne-Billancourt Lille Nice Amiens Aix-en-Provence Strasbourg Paris Montpellier Limoges Rouen Bordeaux Toulouse Nîmes Toulon Tours Metz Rennes Brest Dijon Le Havre Le Mans Reims Angers Villeurbanne Lyon Saint-Étienne Besançon Saint-Denis (93) Perpignan Caen Marseille Nancy Nantes Annecy Montreuil Clermont-Ferrand Mulhouse Orléans Argenteuil Saint-Denis (Réunion) Saint-Paul (Réunion)

La Fondation 30 Millions d'Amis, représentée par sa présidente Reha Hutin, a également tenu à souligner les progrès de trois villes ayant gagné une dizaine de places en un an seulement. Il s'agit de Toulouse, Nîmes et Villeurbanne. "58% des français considèrent l'amélioration de la condition animale comme un sujet important, voire prioritaire, pour leur municipalité", rappelle-t-elle. Lors des récentes élections municipales, un électeur sur deux indiquait même qu'un programme ambitieux pour les animaux pouvait peser dans son choix au moment de voter. Un sujet de plus en plus concernant...