10 races de chiens qui coûtent le moins cher en frais vétérinaires

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Je suis vétérinaire, voici les 10 races de chiens qui coûtent le moins cher en frais vétérinaires

Liza Cahn, vétérinaire chez Embrace Pet Insurance, a partagé la liste des 10 races de chiens les plus fortes, généralement moins touchées par les maladies. Ses conseils pourraient vous faire économiser plusieurs centaines d'euros de frais vétérinaires.
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Louise Cordier