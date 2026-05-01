Je suis vétérinaire, ces 10 races de chiens coûtent le moins cher en frais médicaux

Une vétérinaire a listé les races de chiens les plus robustes. Elles vous feront économiser beaucoup d'argent.

Tous les maîtres s'accorderont sur la question : posséder un chien représente un investissement financier très important. Nourriture, jouets en tout genre, garde pendant les vacances, vaccins... ces compagnons à quatre pattes causent parfois autant de dépenses qu'ils apportent de bonheur. Pour éviter de prendre trop de risques, et de perdre de longues heures dans la salle d'attente du vétérinaire, il est ainsi important de connaître la véritable résistance d'un animal sur le long terme.

Interrogée par le magazine britannique l'Express, la vétérinaire Liza Cahn a listé les 10 races de chiens les plus robustes. Selon elle, la génétique de ces animaux est très importante. En effet, plus un chien est habitué à courir et être actif au quotidien, plus il risque de rester en bonne santé. Ce n'est donc pas un hasard si le Bouvier australien fait partie des plus résistantes. Chien de travail, le Bouvier Australien déborde d'énergie au quotidien, explique la vétérinaire. "Les Bouviers australiens sont faits pour l'endurance et bénéficient grandement d'un mode de vie actif", ajoute-t-elle. Ils nécessitent donc un maître disposant de beaucoup de temps pour les dépenser en promenade ou avec des jeux divers.

A sa suite, le Border Collie est lui aussi idéal pour les personnes qui ne souhaitent pas dépenser toutes leurs économies chez le vétérinaire. Compté parmi les races les plus intelligentes du monde, le Border Collie a aussi un "besoin inné de travail et d'activité" qui le maintiennent en forme toute sa vie, explique la vétérinaire.

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Pour clôturer ce top 3, la vétérinaire Liza Cahn cite le Husky de Sibérie. Elevé pour résister au froid et aux tâches difficiles, le Husky de Sibérie fait encore une fois partie des plus robustes. Avec son pelage dense, il nécessite tout de même un toilettage régulier et donc, de dépenser quelques dizaines d'euros chez un professionnel chaque mois. Cliquez ci-dessous pour découvrir les 7 autres races les plus robustes.

En général, les chiens de taille moyenne ont une espérance de vie plus longue que ceux de grande ou de très grande taille. En effet, certains d'entre eux peuvent prendre plus de 45 kg en un an. Les experts pensent ainsi que la croissance rapide de ces chiens a une influence négative sur leur espérance de vie.

Bien-sûr, cette liste ne prend en compte que les cas généraux. Des cas particuliers comme les cancers et les problèmes de santé plus précis peuvent arriver à n'importe quel chien, en dépit de sa taille, de son poids ou de sa génétique.