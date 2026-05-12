Les vols de chiens ont explosé en 2026, voici les 10 races les plus ciblées

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Les vols de chiens ont explosé en 2026, voici les 10 races les plus ciblées

7500 chiens seraient volés chaque année, selon une enquête menée par Le Figaro. Et certaines races sont plus convoitées que d'autres. Voici les 10 races les plus volées en France. 
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Louise Cordier