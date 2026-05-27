Ce tapis rafraichissant à 5 euros chez Action est parfait pour protéger les animaux des fortes chaleurs

Les températures en hausse seront moins pénibles pour nos chats et nos chiens grâce à ce produit vendu dans les magasins Action.

33 degrés à Paris, 36 à Montpellier, 32 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 35 dans le nord de la France, les températures ont explosé brusquement ces derniers jours. Et si elles sont difficiles à difficiles à supporter pour nous, elles sont encore plus pesantes pour nos compagnons à 4 pattes, qui ne peuvent pas se rafraîchir tous seuls.

Pour les aider à réguler leur température seuls lorsqu'ils en ont besoin, le géant du hard-discount Action a mis en vente un tapis rafraîchissant mesurant 60x80 cm. Commercialisé pour moins de 5 euros, ce dernier ne demande ni eau, ni électricité. Il est important de noter que certains modèles de tapis, également vendus par l'enseigne néerlandaise nécéssitent d'être aspergés d'eau froide pour se mettre en route. Le produit dont il est question ici contient de son côté un gel spécial, capable d'absorber la chaleur de l'animal et de faire redescendre sa température.

Pour mettre le gel miracle en route, vous n'avez absolument rien à faire, puisque votre chat ou votre chien n'a qu'à se coucher dessus. Son effet est comparable à se coucher sur du carrelage frais. Ensuite, quand votre animal bien rafraîchit se lève, le tapis "se recharge" tout seule en quelques dizaines de minutes.

© Action

De son côté, l'enseigne allemande Lidl propose elle aussi un tapis de rafraîchissement au même prix. Disponible en coloris bleu ciel, ou en forme de citron, il mesure 50x90 cm.

Attention, qu'ils soient vendus par Lidl, Action ou même par des enseignes spécialisées, les tapis à gel ne peuvent pas fonctionner à leur maximum dans toutes les situations. Ils ne peuvent évidemment pas descendre sous la température ambiante et deviennent de moins en moins efficaces si la pièce est très chaude. De même, ils fonctionnent mieux sur du carrelage ou dans un endroit bien ventilé. Un chien très lourd peut également empêcher le liquide de se diffuser correctement.

De même, il est important de bien surveiller les animaux lorsqu'ils utilisent le produits car certains gels peuvent être irritants s'ils sont ingérés. Il vaut ainsi mieux éviter de confier ce genre de tapis aux chiens qui mâchouillent beaucoup.