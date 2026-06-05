Comment empêcher les chats de griffer les canapés et les meubles ? Les conseils les plus efficaces

Toutes ces méthodes simples ne nuiront pas à la santé de votre félin.

Au moment d'adopter un chat, de nombreux futurs propriétaires se préparent à dire adieu à leurs jolis meubles. Les canapés, les rideaux, et parfois même les murs ne sont jamais immunisés contre les griffes des félins. En effet, les chats ont souvent pour habitude d'abimer les meubles pour jouer ou faire leurs griffes.

Les experts expliquent que ce comportement anti-canapé n'est pas qu'un jeu, ou un signe que votre animal n'apprécie pas vos goûts en matière de décoration. Ils indiquent que les chats ont besoin de faire leurs griffes régulièrement pour se dépenser, étirer leurs muscles et marquer leur territoire. De nombreux chats griffent par ailleurs davantage lorsqu'ils s'ennuient. Par conséquent, pas besoin de les punir, car c'est un besoin naturel pour eux. Les experts recommandent plutôt de leur proposer des alternatives adaptées pour canaliser ou détourner ce comportement.

Voici quelques-uns des conseils les plus classiques pour éviter qu'un chat endommage vos meubles ou votre canapé :

Placez les griffoirs près de tous les endroits préférés de votre chat.

Récompensez le chat dès qu'il utilise le griffoir.

Utilisez des jouets pour stimuler l'activité.

Le stress peut également être l'une des causes des griffades. C'est pour cette raison que les occuper, aménager des espaces de jeu et leur offrir une stimulation quotidienne peut aider votre animal à réguler et extérioriser ses émotions.

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Si votre chat continue à griffer vos meubles même avec ces premières solutions, quelques autres alternatives sont possibles. Commencez par exemple par installer des feuilles d'aluminium sur les zones attaquées. La texture lisse et froide de l'aluminium est inhabituelle pour leurs coussinets, sensibles aux variations de température et de surface. Il peut donc repousser les félins griffeurs. Bien que cette solution ne soit sans danger pour votre chat, elle n'est pas non plus la plus esthétique... Vous pouvez ainsi remplacer l'aluminium par de l'adhésif double face ou du cellophane transparent qui auront le même effet.

Si cela ne suffit pas, certains répulsifs naturels peuvent également aider à repousser gentiment votre chat : la lavande, le poivre ou le vinaigre blanc sont reconnus pour repousser les chats. Il suffit de dilluer le vinaigre et de le pulvériser dans les zones les plus attaquées par l'animal. Ensuite, cela sera à vous de supporter l'odeur...