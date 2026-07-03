On sait enfin pourquoi les chats grattent le sol et leurs litières - ce comportement est à surveiller

Nous avons tous déjà vu nos chats gratter autour de leur litière ou encore de leur gamelle. Mais pourquoi font-ils cela ? Est-ce normal ? Voici la réponse.

C'est l'un des comportements les plus identifiables des chats. Après avoir mangé ou après avoir fait leurs besoins, nos félins domestiques se mettent presque automatiquement à gratter sur le sol, les murs ou même les meubles.

Cette habitude peut nous paraître étrange, mais elle est en fait tout à fait normale. Si nos chats creusent le sol qui les entoure, c'est avant tout pour marquer leur territoire. Interrogée par lefigaro.fr, la comportementaliste félin Marion Ruffié a expliqué que "les coussinets des pattes des chats contiennent des glandes odorantes, et en grattant autour de la litière, ils déposent leur odeur". Gratter représente donc un moyen pour eux de signaler leur présence à leurs maîtres ou aux autres animaux qui les entourent.

Malgré les idées reçues, la fréquence de ce comportement n'est pas liée au sexe du félin, mais plutôt à son caractère. Tous les chats ne ressentent pas le besoin de creuser aussi souvent, ou aussi intensément. Ce grattage peut aussi permettre à votre compagnon de masquer l'odeur de sa nourriture, pour la cacher. C'est un ancien réflexe qu'il garde de son passé de chasseur.

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Mais il est important de noter que les vétérinaires recommandent de faire attention à ce geste au quotidien. Il n'est pas si anodin qu'il en a l'air. S'il devient brusquement excessif, cela pourrait signaler que votre animal vous demande de nettoyer sa litière ou de changer la marque du produit utilisé, car il n'apprécie pas sa consistance.

Dans des cas plus graves, ce soudain changement indique un problème de santé sérieux comme des problèmes gastro-intestinaux ou des infections urinaires. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'observer votre chat 24h/24 pour vous assurer de sa bonne santé. Si votre compagnon à quatre pattes est malade, le grattage ne devrait pas être le seul symptôme. Il est généralement accompagné d'autres signes, comme un changement dans les selles par exemple.