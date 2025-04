Beaucoup le font avec leur chien : c'est interdit depuis le 15 avril, gare à l'amende de 750 euros

Cette pratique courante avec les chiens sera interdite dans quelques jours. L'amende sera particulièrement importante.

Ni trop chaud, ni trop frais, le printemps est la saison idéale pour prendre du bon temps avec son animal de compagnie. Il fait beau, le chien peut se dégourdir les pattes en même temps que son maître et profiter du soleil. Mais avant de partir en balade, il existe quelques bonnes pratiques et des règles à connaître. L'une d'entre elles expose même les contrevenants à une grosse amende, depuis le 15 avril 2025. Depuis cette date, sortir son animal est bien évidemment autorisé, mais pas n'importe où, et pas n'importe comment.

Il est ainsi formellement interdit d'emmener son compagnon en forêt s'il n'est pas tenu en laisse. "Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse pendant la période du 15 avril au 30 juin", précise l'arrêté mis en place chaque année depuis 1955. Et ce ne sont pas les seuls endroits où les balades libres sont interdites. "Les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et le bord des cours d'eau, étangs et lacs", sont également cités dans le texte. Mais pour quelle raison cet arrêté a-t-il été mis en place ?

© Adobe Stock

Si cette règle est imposée tous les ans sans exception, c'est pour respecter la faune et la flore qui renaissent au printemps et qui ne sont pas protégées. "Ces interdictions ont pour but de prévenir la destruction des oiseaux et des espèces de gibier et de favoriser leur repeuplement", explique le texte officiel sur le site service-public.fr. Un chien sera considéré divaguant par les autorités s'il n'est plus sous la surveillance de son maître et qu'il "se trouve hors de portée de voix permettant son rappel", complète cet arrêté. Une amende pourra aussi être appliquée si l'animal se trouve à plus de 100 mètres de la personne qui en est responsable.

Que risquez-vous vraiment ? Sachez que la législation est tout de même un peu plus complète, elle a identifié deux exceptions, deux cas bien précis dans lesquels les excursions libres sont autorisées. Les chiens peuvent se promener sans être attachés tant qu'ils se trouvent sur une allée forestière. Attention donc si vous vous baladez sur de simples sentiers, reconnaissables, car ils sont beaucoup moins larges que des allées : ils entrent bien dans la règlementation ! Vous vous exposez donc à une amende particulièrement disuasive : 750 euros ! Naturellement, les chiens peuvent également être détachés pendant l'exercice de la chasse ou s'ils gardent un troupeau.