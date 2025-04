Ces petites bêtes sont de retour et peuvent faire beaucoup de mal aux chiens - voici comment les protéger

Si votre chien entre en contact avec ces petits insectes, il peut avoir des réactions allergiques très graves, voire fatales.

Avec le retour des beaux jours, de nombreuses petites bêtes réapparaissent dans les jardins, dans les forêts et dans la nature en général. Plus ou moins dégoutantes, certaines peuvent surtout s'avérer dangereuses pour nos animaux de compagnie. Elles peuvent, entre autres, leur causer de graves irritations sur la peau, aux yeux et aux bronches.

C'est le cas des chenilles processionnaires, qui portent ce nom car elles se déplacent en longues files ressemblant à des processions une fois le printemps arrivé, généralement entre mars et mai. Très attirantes pour le chien parce qu'elles ressemblent à un jouet, ces dernières sont en réalité recouvertes de poils urticants, capables de causer des séquelles très lourdes.

Ces poils en forme de harpon microscopiques peuvent provoquer des réactions allergiques sévères comme des démangeaisons intenses, une inflammation des muqueuses et même, un œdème de Quincke. Ce dernier déclenchera un gonflement des zones de la tête de l'animal et parfois des vomissements. Le contact avec les yeux est aussi très dangereux, car il peut entraîner une conjonctivite. Si le chien en avale pendant une balade, il peut aussi être victime d'une nécrose de la langue, nécessitant une amputation.

© Adobe Stock

Si un chien présente un ou plusieurs de ces symptômes, les spécialistes recommandent tout d'abord de lui rincer abondamment la peau ainsi que la gueule. Il faut ensuite le mener rapidement chez un vétérinaire. "Chaque minute compte !", alerte le vétérinaire et vulgarisateur eurois Nicolas Deswarte. Il recommande également de prévenir les autorités pour que la zone dangereuse soit vérifiée et sécurisée.

Les chenilles processionnaires viennent la plupart du temps des Pins et des Chênes. Elles attirent les animaux lorsqu'elles font le voyage entre leur nid, installé dans les branches des arbres, et le sol. Selon une idée reçue, il est possible de verser un peu de vinaigre de cidre sur les zones touchées pour désinfecter la plaie. Malheureusement, ce n'est pas une bonne idée. Le vinaigre de cidre n'a pas la capacité de neutraliser les toxines libérées par les chenilles. Au contraire, il risque d'aggraver la douleur du chien et l'irritation. Il faut donc se contenter de verser de l'eau claire sur les zones touchées.