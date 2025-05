Pourquoi les chiens penchent-ils la tête quand ils essaient de comprendre ? Une étude a trouvé la raison

De nombreux chiens ont l'habitude très mignonne de pencher la tête quand on leur parle. Une étude venue de Budapest donne enfin les explications de ce geste.

Impossible de rester de marbre face à un geste aussi mignon. Lorsque vous vous adressez à votre chien, il a toujours la même réaction : pencher la tête dans un sens puis l'autre comme s'il essayait de vous comprendre. Très attendrissant, ce petit geste est aussi particulièrement utile pour nos animaux à quatre pattes.

Au cours de leur vie aux côtés des humains, les chiens apprennent à reconnaître environ une centaine de mots. "Assis", "Au pied", "Pas bouger", "Attends"... Les plus intelligents arrivent même à comprendre jusqu'à 300 mots et commandes différents ! Mais pour les apprendre, il faut d'abord pouvoir les entendre. Une équipe de chercheurs de l'université de Budapest a compris que, si les chiens penchent leur tête à droite puis à gauche, c'est tout d'abord pour dégager leurs oreilles et mieux distinguer les sons et les changements de ton.

Mais ce n'est pas tout, cette étude relayée dans la revue Animal Cognition - Faculté Animale en français – a montré que les chiens n'ont cette habitude amusante que lorsqu'ils font réellement attention à ce que dit leur maitre. Ils montrent à leur maitre qu'ils savent que l'on s'adresse à eux. Dans ce cas, ils ne font pas que pencher la tête, ils regardent aussi leur maître directement dans les yeux. Cela les aide à exprimer leur curiosité et à analyser les expressions du visage. Les chiens avec un museau très long comme les Carlins et les Lévriers ont également tendance à incliner la tête sur le côté pour dégager leur champ de vision.

© AdobeStock-Loic Studio

De nombreuses races à museau cours inclinent par ailleurs la tête. Cela indique bien que la longueur du museau, n'est une fois de plus, pas la seule raison. Certaines races seraient en fait plus aptes à réagir de cette façon que d'autres, et cela n'aurait rien à voir avec leur physique ! Lors de l'étude, c'est le Border Collie, par ailleurs considérée comme la race la plus intelligente des 40 étudiées, qui penchait le plus la tête lors de l'apprentissage. Il y aurait donc un lien évident entre ce réflexe et le niveau d'intelligence.

En revanche, ce signe n'est pas toujours de bon augure. Les chiens à oreilles tombantes comme les Cockers, les Beagles ou encore les Bassets sont plus sujets aux infections et aux otites. Lorsqu'ils en sont atteints, ils penchent parfois la tête du côté de l'oreille douloureuse pour soulager la pression. Si cette inclinaison est accompagnée de démangeaisons ou encore d'éternuements, il faut consulter un vétérinaire en urgence, car les otites peuvent être très douloureuses.