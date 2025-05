Les éleveurs le répètent, c'est l'erreur à ne surtout pas faire pour calmer un chien qui aboie

Lorsqu'un chien aboie, les éleveurs recommandent d'avoir un comportement très précis, parfois radicalement opposé à celui que nous avons l'habitude d'adopter.

Qu'ils croisent un autre animal pendant une balade ou qu'ils soient surpris par un bruit soudain lorsqu'ils sont dans leur logement, les chiens ont souvent la même réponse : aboyer. Cette réaction, qui peut gêner les voisins et mettre les propriétaires mal à l'aise, peut être difficile à gérer. Lorsqu'ils ont peur ou qu'ils sont stressés, les chiens peuvent devenir agressifs et leurs aboiements peuvent durer plusieurs minutes.

Dans ce cas, la plupart des maîtres de chiens se mettent à crier encore plus fort que les aboiements pour réaffirmer leur dominance sur leur compagnon et tenter de le faire taire. Pourtant, il est assez rare que les chiens obéissent de la sorte lorsqu'ils se font recadrer. "Un chien qui aboie essaye de prévenir sa meute (ou sa famille)", explique l'éducateur Tony Silvestre, plus connu sous le pseudo d'Esprit Dog sur les réseaux sociaux. "Il a reconnu une information et essaye de vous la transmettre avec les outils qu'il a à sa disposition". Il n'est donc pas logique de lui "ré-aboyer par-dessus pour le faire taire" comme l'explique le spécialiste. Cette réaction ne va servir qu'à confirmer au chien qu'il a raison d'aboyer et il reprendra de plus belle.

Mais alors, comment faut-il agir quand un chien se met à aboyer de façon intempestive en pleine rue ? Tony Silvestre conseille en fait de faire tout l'inverse. Selon lui, il est plus intelligent de "remercier" l'animal, c'est-à-dire de lui faire comprendre doucement que vous avez reçu l'information, que vous allez gérer la situation et qu'il peut donc se calmer.

© AdobeStock-Emerald media

Attention cependant à ne pas trop récompenser l'animal lorsqu'il est agité, car cela risquerait de renforcer encore plus ce comportement. Une caresse devrait suffire. Si votre chien se met à aboyer lorsqu'il est chez vous, et pas dehors, évitez ainsi de vous lever pour aller voir ce qui le gène. Cela serait "la pire chose à faire", explique l'éducateur canin Will Atherton dans une vidéo publiée sur son compte TikTok. Selon lui, il est plus pertinent "d'inverser la tendance quand ils sont calmes et silencieux, leur accorder de l'attention, les féliciter et renforcer ce comportement."

Sur un autre sujet tout aussi important, Tony Silvestre explique également que de nombreux propriétaires de chiens font la même erreur lorsqu'ils enseignent la propreté à leur compagnon. Selon lui, il ne faut surtout pas installer de tapis absorbant à l'intérieur de son foyer lorsque l'on adopte un chiot. L'expert explique que le chien prendra l'habitude d'uriner à l'intérieur et qu'il sera une nouvelle fois très difficile de le faire changer d'avis. Pour lui apprendre la propreté, Tony Silvestre recommande plutôt d'emmener l'animal en balade au lever, au coucher et dès qu'il a mangé ou bu. Il comprendra rapidement qu'il peut faire ses besoins à l'extérieur et vous n'aurez plus aucun problème.