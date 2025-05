Allergie au pollen : voici les races de chiens les plus touchées et les symptômes à surveiller de près

L'allergie au pollen ne touche pas que les humains. Les chiens aussi peuvent être très malades.

30 %. C'est le nombre de Français adultes qui sont allergiques au pollen, selon les chiffres du ministère de la Santé. Démangeaisons ou écoulement des yeux, éternuements, maux de tête et même troubles du sommeil, les enfants ne sont pas épargnés non plus puisque 20 % d'entre eux présentent également des symptômes.

Mais cette allergie désagréable n'est pas réservée qu'aux êtres humains. Les chats, mais aussi les chiens, peuvent être affectés par cette allergie annonciatrice du retour du printemps. À cause de leurs prédispositions génétiques, de leur peau sensibles ou de leur système immunitaire, certaines races de chiens sont plus susceptibles de souffrir d'allergies saisonnières que d'autres. C'est le cas du Teckel, du Boxer ou du Bulldog anglais. Les Shar-Peis et les Pitbulls Terriers figurent par ailleurs sur cette liste, aux côtés des Cockers Spaniels, des Bergers Allemands et les Labradors et les Golden Retrievers.

Chez les chiens, certains symptômes comme les éternuements ou les écoulements des yeux sont similaires à ceux de leurs propriétaires. Il est aussi important de faire attention aux plaques rouges qui pourraient se former sur leur peau à cause des démangeaisons. Les chiens peuvent même perdre leurs poils par plaques dans les zones les plus sensibles. Les vétérinaires conseillent d'ailleurs de faire très attention à ces démangeaisons, qui peuvent également se situer sous les coussinets des animaux et être douloureuses. Dans ce cas, le chien peut se lécher les pattes régulièrement pour tenter d'apaiser les désagréments.

© Adobe Stock

Le premier réflexe à avoir en cas de doute est de se rendre chez un vétérinaire avec son animal. Ce dernier pourra confirmer le diagnostic et proposer un traitement médicamenteux s'il estime que l'animal en a besoin. Vous pouvez par ailleurs donner des bains réguliers à votre chien avec un shampooing anti-allergénique. Attention tout de même à ne pas le faire trop souvent pour ne pas abimer sa peau déjà fragilisée.

Parmi les petits gestes à adopter pour faciliter la vie d'une vie d'un chien allergique, les vétérinaires citent par ailleurs le nettoyage des pattes et du pelage à chaque rentrée de balade. Cette habitude quotidienne peut être contraignante, mais elle permet de soulager considérablement les démangeaisons et d'éviter que l'animal ramène du pollen dans la maison. Vous pouvez aussi prévoir des balades tôt le matin ou en fin de soirée, lorsque les niveaux de pollen sont plus bas. Lorsque vous planifiez les parcours, évitez au maximum les champs ou les parcs fleuris. De quoi permettre à votre compagnon à quatre pattes de profiter du retour des beaux jours comme il le mérite !