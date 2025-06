Ce n'est pas toujours parce qu'il est heureux : voici les vraies raisons pour lesquelles votre chien remue la queue

On pense souvent que les chiens ne remuent la queue que quand ils sont heureux. Pourtant, cette habitude peut indiquer plusieurs autres émotions.

Les chiens n'ont que leur corps pour communiquer. Privés du sens de la parole, ils sont obligés d'utiliser leur tête, leur corps, leurs pattes ou encore leur queue pour nous faire comprendre ce qu'ils ressentent. Et parfois, leurs mouvements ne sont pas suffisants, puisqu'ils peuvent vouloir dire plusieurs choses très différentes en fonction du contexte. C'est dans ces moments précis qu'une bonne connaissance du comportement canin est indispensable.

Le battement de la queue est particulièrement concerné par cette possibilité de mal interpréter une situation. L'explication la plus connue est bien sûr la joie. Un chien a l'habitude de remuer la queue lorsque son propriétaire rentre après l'avoir quitté ou lorsqu'il va être promené ou nourri. Généralement, l'animal remue la queue vers la droite lorsqu'il est heureux, explique la vétérinaire comportementaliste Valérie Dramard. Il peut aussi arriver que tout son arrière-train fasse des mouvements de gauche à droite quand l'animal ne peut pas contenir son excitation.

© Adobe Stock

Mais il peut aussi arriver que le battement rapide et exagéré de la queue soit un signe de tension. Si le chien se sent menacé ou stressé, il est plus susceptible de remuer sa queue vers la gauche de manière rapide et saccadée. "Ici, ce n'est pas un mouvement détendu, mais plutôt un indicateur d'émotions fortes et d'un inconfort face à la situation.", explique Chimène, éducatrice animalière et créatrice de contenu sur TikTok et Instagram. Il est donc conseillé de sortir le chien de cette situation d'inconfort au plus vite.

Mais l'asymétrie de l'orientation de la queue peut aussi vouloir dire que votre chien est droitier ou gaucher. Pour confirmer cette impression, vous pouvez demander à votre animal de vous donner la patte. Il vous donnera instinctivement sa patte dominante.

Et dans le cas où votre meilleur ami à 4 pattes remuerait la queue dans son sommeil ? Aucune inquiétude, il rêve. Certains chiens sont même capables d'aboyer ou de bouger les pattes comme s'ils couraient après une proie, tout cela en dormant profondément.