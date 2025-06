"Imaginez sa douleur" : un danger secret menace votre chien quand il fait très chaud - il suffit de quelques minutes

Les chiens sont souvent victimes d'un danger invisible pendant les jours de grosses chaleurs. Les vétérinaires alertent contre cette blessure très douloureuse.

Les pics de chaleur sont de plus en plus fréquents été après été. Pour les animaux comme pour leurs propriétaires, ces périodes ensoleillées peuvent parfois être difficiles à supporter. Il faut penser à changer régulièrement les gamelles d'eau, pour qu'elles restent fraiches et à bien isoler les chats et les chiens de la chaleur en fermant les volets par exemple.

Mais alors que la plupart des propriétaires pensent bien protéger leur chien contre les coups de chaud, certains oublient un dernier détail qui pourrait leur coûter leur santé. Chaque année, les vétérinaires sont confrontés à des centaines, voire des milliers de chiens victimes de cette blessure. Ils ont donc décidé de tirer la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser les maîtres aux bonnes pratiques de l'été.

"Imaginez sa douleur", commence le vétérinaire Nicolas Deswarte, plus connu sous le pseudo Nico Veto, dans sa dernière vidéo. "En été, le goudron peut monter à 60 ou 70 degrés et causer des brulures au 3ᵉ ou 4ᵉ degré", poursuit-il. En effet, les propriétaires l'oublient souvent, mais les chiens sont susceptibles de se brûler très gravement les coussinets lorsqu'ils marchent sur les trottoirs ou sur les routes, dès que les températures grimpent. "Cette blessure a le même effet que si on met la plaque sur une plaque de cuisson allumée, sauf que nous pouvons avoir le réflexe de la retirer. Le chien, lui, doit continuer à marcher", avertit le vétérinaire normand. Une blessure pouvant entraîner des lésions graves et des douleurs insupportables au chien.

© Adobe Stock

Nicolas Deswarte averti aussi sur la possibilité que le propriétaire ne s'aperçoive pas que son animal est blessé lors d'une balade. En effet, le chien peut continuer à marcher pendant plusieurs heures sans se plaindre d'une quelconque douleur. Mais certains signaux peuvent tout de même alerter que quelque chose ne va pas, une fois rentrés à la maison. "Le chien va se lécher les pattes, parfois boiter et rester couché", liste-t-il. Si votre chien s'est brûlé en marchant au soleil, vous pourrez voir que ses coussinets sont rouge vif et écorchés. "Il peut même y avoir du goudron encore collé !", alerte une nouvelle fois le spécialiste.

Mais que faire si vous constatez ce genre de blessure chez votre animal de compagnie ? Il est vivement conseillé de rincer abondamment les coussinets à l'eau froide pour retirer le maximum de goudron et les refroidir. Une visite ou un appel au vétérinaire est également fortement recommandée.

Mais le mieux reste de protéger le chien correctement avant les balades pour qu'il ne risque pas de se blesser. Il vaut donc mieux éviter les promenades dans les heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre 10 h et 18 h. Nicolas Deswarte conseille aussi de vérifier la température du goudron en mettant la main sur le sol avant de laisser le chien poser ses pattes dessus. "Il existe aussi des petites chaussures protectrices faites exprès", explique le vétérinaire. De quoi se promener en sécurité et avec style !