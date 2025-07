Les chats de cette couleur peuvent attraper des coups de soleil - il y a un risque de cancer

Certains chats sont particulièrement à risque pendant les périodes de canicules, car ils attrapent facilement des coups de soleil. Voici comment les protéger.

38 degrés à Paris, 39 degrés à Montpellier, 37 degrés à Lyon et même 34 degrés à Strasbourg… Les températures sont plus qu'étouffantes en France ces dernières semaines. En plus d'être désagréable pour nous, ce climat est très dangereux pour nos animaux. Habitués à se prélasser dans le jardin ou au bord des fenêtres, les chats sont particulièrement à risque.

Et certains sont encore plus fragiles que d'autres, au point de risquer de prendre des coups de soleil et de développer des cancers de la peau. "Le carcinome épidermoïde (nom désignant une tumeur de la peau maligne) peut être induit par les rayons ultraviolets. C'est l'une des tumeurs cutanées les plus fréquentes chez le chat", explique les vétérinaires de la Clinique des Acacias dans un mail d'alerte envoyé aux propriétaires de leurs patients à quatre pattes. Pour savoir si vous devez redoubler d'attention envers votre boule de poils quand il fait très chaud, il suffit de se fier à la couleur de son pelage.

Comme les êtres humains, ce sont les chats dont le pelage est blanc ou très clair qui sont les plus à risque lorsque le soleil fait rage. Le bout de leur truffe, leurs oreilles et leur ventre sont les zones les plus dangereuses, car elles ne comportent presque pas de poils. C'est à ces trois endroits que leur peau, très pâle car elle contient moins de pigments protecteurs que celle des autres chats, est la plus exposée. "Les statistiques montrent que les chats blancs ont 13 fois plus de risques de développer un cancer de la peau que les autres chats !", alertent les vétérinaires de Loire-Atlantique.

© Adobe Stock

Parmi les symptômes de coup de soleil à surveiller, les vétérinaires citent "des rougeurs, des croûtes, une déformation ou encore des pellicules. Concernant l'oreille, on a parfois l'impression que le bord est "grignoté", et il saigne très facilement." Ces lésions, qui apparaissent l'été, ont tendance à s'améliorer en hiver lorsque l'exposition solaire est moins prononcée. Elles peuvent donc être considérées à tort comme des griffures ou des lésions liées à des démangeaisons dues à des puces. Mais si elles ne sont pas prises en charge rapidement, "ces dernières risquent d'évoluer vers un stade tumoral irréversible".

Il existe des crèmes solaires pour animaux, développées spécialement pour éviter que les chats ne soient victimes des rayons du soleil. Les vétérinaires recommandent d'en appliquer sur les oreilles et sur la truffe des animaux qui ont l'habitude de se prélacer au soleil. Pour les boules de poils d'intérieur, des filtres empêchant les UV de traverser les fenêtres sont aussi disponibles. "Et surtout, faites-le examiner tous les ans, voire deux fois par an après sept ans, par votre vétérinaire, et dès que vous voyez des rougeurs ou des croûtes inhabituelles", recommandent les spécialistes.