Coups de chaud et déshydratation chez le chat : voici les signes à surveiller

Attention si vous repérez ces comportements anormaux chez votre chat. Ils trahissent un coup de chaud et peuvent être très dangereux.

L'année 2025 a déjà connu plusieurs épisodes de canicule, et ils ne sont pas encore tous derrière nous. Avant de traverser d'autres journées dépassant les 30 degrés et supporter d'autres nuits où la température peine à redescendre, mieux vaut avoir quelques conseils en tête.

Mais alors que nous peinons déjà à nous acclimater à ces très fortes chaleurs, les animaux, eux, n'ont pas la capacité d'adapter leur comportement pour se protéger. Déjà habitués à boire très peu, les chats sont particulièrement à risque durant ces périodes caniculaires. "Contrairement aux humains, les chats disposent de mécanismes de thermorégulation limités, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux effets de la chaleur", alerte le Dr. Arnaud Jouve, vétérinaire à Morges. "Les risques sont multiples et peuvent survenir rapidement : le coup de chaleur peut entraîner des atteintes neurologiques, une défaillance des organes vitaux, des troubles circulatoires, voire le décès sans prise en charge rapide."

Mais comment savoir si un chat commence à sérieusement souffrir de la chaleur ? Selon le spécialiste, tout commence par sa température. "Lors de fortes chaleurs, la déshydratation accélère l'élévation de la température corporelle de l'animal. Dès que celle-ci dépasse 39,5 °C, on entre dans une zone de danger avec un risque de dommages aux organes vitaux", explique-t-il. De plus, le comportement du chat peut donner de bonnes indications. Un félin déshydraté sera généralement très agité. Il peut aussi saliver, souffrir de troubles digestifs ou encore présenter une respiration très rapide.

© Adobe Stock

Que faut-il faire pour soigner un coup de chaud chez le chat ? Il est tout d'abord vivement conseillé de contacter un vétérinaire. C'est lui qui pourra estimer précisément le degré de danger de la situation et agir en conséquences. Dans tous les cas, il est recommandé de donner de l'eau fraîche aux animaux de compagnie dès que les températures augmentent. Elle doit se trouver entre 10 °C et 25 °C, dans un récipient propre. Les odeurs désagréables ne vont pas encourager l'animal à boire. Vous pouvez aussi proposer une fontaine à eau à votre animal. Les chats sont en général plus attirés par l'eau en mouvement que par l'eau stagnante.

La nourriture joue aussi un rôle clé dans l'hydratation. "Une alimentation humide ou l'ajout d'eau aux croquettes peut considérablement augmenter l'apport hydrique", confirme Arnaud Jouve. Attention tout de même à ne pas laisser de croquettes humides accessibles au chat trop longtemps. Au bout d'une heure, elles risquent de rancir, pourrir et rendre votre animal malade.