Cette fonctionnalité cachée du téléphone permet de savoir si un chien a des tiques

En été, il est indispensable de retirer rapidement les tiques de la peau des chiens. Voici comment les repérer facilement avec n'importe quel téléphone.

Les conséquences d'une morsure de tique sur un chien peuvent être très graves. Si le parasite reste accroché à la peau de votre animal plus de 24 h, ce dernier pourrait, entre autres, déclarer la maladie de Lyme. Cette maladie atteint les reins, mais cause aussi des otites, des douleurs articulaires, de la fièvre, de la fatigue ou encore une perte d'appétit. Si la maladie n'est pas traitée rapidement, elle est souvent fatale.

Pour éviter que votre animal à quatre pattes ne contracte la maladie de Lyme, il est donc indispensable de retirer les tiques le plus vite possible dès qu'elles s'accrochent à sa peau. Et, bien que le nuisible puisse être facilement repéré sur la peau d'un humain, il est généralement très difficile de les remarquer dans la fourrure d'un animal. Une fonctionnalité cachée, mais intégrée dans presque tous les téléphones, pourrait tout de même changer la donne. Elle pourrait éviter aux propriétaires de passer plusieurs heures à inspecter leur chien sous toutes les coutures après une balade et sauver la vie de nombreux animaux.

La solution se trouve dans l'application Loupe, déjà préinstallée sur tous les iPhone. C'est plus précisément l'un des filtres proposés par cette application qui permettrait de repérer les tiques en quelques secondes. Le filtre se trouve dans les réglages de l'application, représentés par un petit engrenage situé en bas à gauche de l'écran. Une fois activé, vous pouvez cliquer sur "Terminé". Cliquez ensuite sur le symbole des trois petits cercles entrelacés et sélectionnez le filtre "Inverser". Une fois ce filtre appliqué au pelage du chien, toutes les imperfections, les taches, ainsi que les insectes et les tiques, vont ressortir très clairement.

© Adobe STock

Pour les utilisateurs d'Android, la procédure est similaire. Il suffit de télécharger et d'installer n'importe quelle application de loupe dans le téléphone. Une fois cette dernière ouverte, sélectionnez le filtre inversé et scannez le pelage de l'animal grâce à la caméra.

L'astuce d'utiliser la loupe du smartphone fonctionne également pour repérer les parasites sur la peau humaine ! Si les tiques de taille adulte et de couleur foncée sont assez faciles à repérer à l'œil nu, les jeunes acariens, appelés nymphes, peuvent facilement passer inaperçus. Une rapide vérification à l'issue des balades estivales peut ainsi s'avérer très utile.