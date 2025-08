Peut-on donner des glaces et des fruits aux animaux en été ? Cette vétérinaire répond

Pour Linternaute.com, l'auxiliaire vétérinaire Pauline Teyssier liste les aliments à donner ou non aux animaux quand il fait chaud.

En cas de forte chaleur, les animaux de compagnie sont exactement comme leurs propriétaires : ils ont besoin d'être rafraîchis et hydratés pour rester en bonne santé. Et, même si elle est renouvelée toutes les deux ou trois heures, la gamelle d'eau fraîche n'est pas suffisante pour prendre soin de nos chats et de nos chiens. La nourriture doit, elle aussi, être adaptée. Interrogée par Linternaute.com, l'auxiliaire vétérinaire référente en diététique et nutrition Pauline Teyssier partage les bons réflexes et les aliments à bannir des gamelles des animaux.

"Un animal mange moins en période de forte chaleur", confirme d'abord la spécialiste. "Ce réflexe n'est pas inquiétant, mais il faut tout de même veiller à ce qu'il s'hydrate et qu'il reste vif." Pour cela, un propriétaire peut donner des fruits et légumes à son animal chaque jour sans danger. "On peut tout à fait leur donner de la pastèque, du melon, des pommes ou encore du concombre, car ils sont riches en eau", liste Pauline Teyssier. Attention, elle rappelle cependant que tous ces aliments doivent être servis dans les mêmes conditions qu'à des humains. Ils ne doivent comporter ni pépins, ni peau, ni noyau.

Que penser des restes de viande cuite au barbecue ? "Cela peut faire plaisir à l'animal, mais seulement à titre exceptionnel, car les viandes sont grasses. Si l'animal est en surpoids ou à risque, c'est un non catégorique", indique Pauline Teyssier. Elle rappelle aussi qu'il ne faut jamais donner de viande marinée ou épicée à un animal. "On évite également les os, l'ail, l'oignon, la ciboulette et les échalotes à tout prix", ajoute-t-elle.

© Justyna- Adobe Stock

Lorsqu'il fait très chaud, nous avons un dernier réflexe : celui de nous tourner vers les bâtonnets glacés industriels. Mais les animaux devraient plutôt éviter. "Les crèmes glacées sont grasses et sucrées tandis que les sorbets sont très sucrés", prévient la co-autrice de l'ouvrage 100 questions sur l'alimentation du chat et du chien (éditions Poulot). Selon la spécialiste, les glaces "pour chien ou chat" vendues en animalerie n'apporteraient pas de "valeur nutritionnelle intéressante". Pour rafraîchir nos amis à quatre pattes sans les mettre en danger et à moindre coût, elle conseille plutôt de fabriquer soi-même de petites friandises congelées à partir de bouillon, d'eau aromatisée, de yaourt 0 % avec des morceaux de poisson blanc.

Côté hydratation, la spécialiste confirme l'intérêt d'humidifier les croquettes des animaux. "Cela fait ressortir les odeurs et les saveurs, l'animal sera donc plus attiré". Attention, certaines conditions doivent tout de même être respectées pour préserver la santé de l'animal. "Il faut que la nourriture humide soit consommée dans l'heure où elle est servie, sinon les croquettes vont devenir rances".