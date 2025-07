C'est l'un des jouets préférés des chiens, pourtant les vétérinaires le déconseillent fortement

"C'est comme du papier de verre" : une vétérinaire britannique dénonce l'utilisation d'un jouet très dangereux pour les dents des chiens. Il peut aussi causer des étouffements.

En plus d'être amusants, les jouets pour chien sont indispensables à leur développement. Ils permettent de stimuler leur cerveau, d'apprendre à concentrer leur énergie et de se dépenser physiquement. Développés par des spécialistes, la plupart des jouets sont pensés spécialement pour résister aux dents et aux griffes des chiens. Malheureusement, les animaux ont souvent la fâcheuse habitude de détourner des objets du quotidien pour en faire des jouets.

C'est le cas des balles de tennis. Leur texture, leur rebond et leur taille sont l'alliance parfaite pour en faire leur jouet préféré. Même si elles sont pratiques et peu couteuses, ces dernières ne sont absolument pas recommandées par les vétérinaires. En plus d'être une cause récurrente d'étouffement, elles sont très mauvaises pour les dents de votre animal de compagnie. "Les balles de tennis sont recouvertes d'une matière feutre pelucheuse très abrasive.", alerte la vétérinaire Jade the Vet Nurse sur son compte TikTok.

"Il agit comme du papier de verre pour user les dents de votre chien. J'ai littéralement vu des dents de chiens usées jusqu'à la gencive par des balles de tennis", ajoute la vétérinaire. Appelés émoussements, les dommages faits aux dents des chiens sont permanents. Très douloureux, ils peuvent rendre la mastication et l'alimentation de l'animal très difficile.

© Adobe stock

Et le revêtement abrasif n'est pas le seul problème causé par ce jouet jaune fluo. Roulant dans la terre, la boue, le gravier ou encore le sable, ce dernier peut causer des occlusions intestinales ou des perforations de l'estomac. "Je ne recommanderai jamais à quiconque de donner des balles de tennis", conclue la vétérinaire.

Parmi les autres gadgets à éviter, on peut citer les petits jouets, qui présentent un risque d'ingestion important. Les peluches peuvent occuper votre chien pendant quelques minutes, mais elles risquent, elles aussi, d'être en partie ou entièrement avalées. Il faut donc limiter le temps de jeu et toujours surveiller l'animal. Les jouets en caoutchouc épais peuvent être donnés sans trop de danger à condition que leur taille soit adaptée à celle de votre compagnon.