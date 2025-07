"Le croisement parfait" : un Golden Retriever et un Berger allemand ont eu des chiots, leur maitresse partage le résultat

Les "Golden Shepherds", un croisement peu commun entre deux races de chiens, sont apparus sur le web. Voici pourquoi ces chiots ont séduit de nombreux internautes.

Connaissez-vous les chiens Golden Shepherds ? Non ,? Vous n'êtes sans doute pas le seul. Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'un croisement très commun chez les chiens. Il fait pourtant sensation sur Instagram depuis qu'une propriétaire a présenté à ses abonnés une portée de chiots qu'elle a donc baptisés "Golden Shepherds".

Derrière ce terme, se cache donc une portée de chiots issue d'une mère berger allemand et d'un père golden retriever. Cette combinaison peu commune a rapidement attiré l'attention, suscitant à la fois l'adoration et le débat parmi les amoureux des chiens. Dans une vidéo devenue virale et reprise par le site américain Newsweek, la créatrice du contenu a vanté les mérites de ce croisement : "Rencontrez nos 'Golden Shepherds' : loyaux comme un berger allemand, affectueux comme un golden retriever. Vous obtenez le pelage, l'intelligence et les câlins dans un seul package parfait."

Selon la maîtresse à l'origine de la vidéo, le croisement entre bergers allemands et golden retrievers présente de nombreux avantages. Elle affirme qu'il s'agit d'une "combinaison parfaite de loyauté, de vigilance, de protection et de douceur". Les chiots hériteraient ainsi des meilleures qualités de chaque race : l'intelligence et la facilité de dressage du berger allemand, associées à l'affection et à la joie de vivre caractéristiques des golden retrievers.

Les commentaires ont rapidement afflué, de nombreux internautes partageant leur enthousiasme. Certains ont même décrit des expériences personnelles avec des croisements similaires. "C'est sûrement le meilleur mélange qui soit", s'est extasié un internaute. "Affectueux et drôles comme les goldens, mais intelligents et faciles à dresser comme les bergers allemands !" Une autre propriétaire fière a partagé son expérience positive : "Nous avons une 'Golden Shepherd' ! C'est la chienne la plus incroyable. Rosie et ses frères et sœurs étaient des accidents... C'est absolument la meilleure chienne du monde."

Cependant, la discussion a également soulevé un débat sur les races de designer par rapport aux chiens de race croisée. Certains utilisateurs ont critiqué la désignation de "race" pour un chien croisé, soulignant l'importance de l'adoption responsable plutôt que de l'achat auprès d'éleveurs. "S'il vous plaît, n'achetez jamais ce type de chien à un éleveur", a mis en garde un commentaire. "Même s'il s'agit d'une portée accidentelle. N'achetez des croisements qu'auprès de refuges ou de personnes qui les cèdent."