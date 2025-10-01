Le chien de mon voisin aboie toute la journée, que dit la loi ?

Lorsqu'ils sont continus, les aboiements d'un chien peuvent être très difficiles à supporter. Voici ce que prévoit la loi en cas de nuisances sonores trop importantes.

À chaque passage devant le portail, c'est la même rengaine : le chien de votre voisin se met à aboyer inlassablement. Idem lorsque vous avez le malheur de fermer une porte un peu trop bruyamment ou que le propriétaire de l'animal quitte le domicile après sa pause déjeuner. Ces aboiements, qui peuvent être compris lorsqu'ils sont ponctuels, peuvent devenir difficiles à supporter quand ils sont quotidiens.

Mais comment y mettre fin ? Tout d'abord, il faut commencer par avoir une conversation calme avec le propriétaire de l'animal, puisqu'il est bien possible qu'il n'ait aucune conscience du problème. En effet, la plupart des chiens se mettent à aboyer longuement lorsque leur propriétaire n'est pas là, et n'ont pas ce comportement à son retour au foyer. Si les aboiements ne cessent pas après une discussion ou un courrier, il est toujours possible d'avoir recours à la loi.

Un policier, un gendarme ou un commissaire de justice peuvent faire le déplacement jusqu'à votre domicile afin de constater les nuisances. Ces derniers vérifieront que le bruit est bien perçu à l'intérieur des pièces de la maison, que les fenêtres soient ouvertes ou même fermées. Il sera ensuite possible de déposer une plainte si les nuisances sont avérées. L'article R1336-5 du Code de la santé publique stipule en effet qu'"aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé".

© Adobe Stock

Mais ce n'est pas tout. Une amende allant de 68 à 450 euros est même prévue, qu'une personne soit elle-même à l'origine des nuisances sonores "ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité", stipule le Code de la santé publique. L'amende sera plus élevée si les aboiements sont constatés après 22 h, car ils seront considérés comme du tapage nocturne.

Il peut y avoir plusieurs raisons pour qu'un chien aboie excessivement au cours de la journée. Il peut par exemple souffrir de stress suite à la séparation avec son maître. Un chien qui s'ennuie aboiera également par frustration. Dans ce cas, il peut être occupé par des jouets ou des promenades plus fréquentes. Si le chien aboie car il "garde" son foyer, un travail de sociabilisation avec un éducateur peut être une bonne solution. Dans tous les cas, l'usage d'un collier anti-aboiement à décharge électrique est fortement déconseillé.