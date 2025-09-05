Qui du chat ou du chien est le plus intelligent ? Les scientifiques donnent enfin la réponse

On sait enfin qui du chat ou du chien a le plus de neurones. La réponse, très claire, va en surprendre plus d'un.

Entre les amoureux des chats, boules de poils indépendantes, et ceux qui préfèrent les chiens, compagnons fidèles et attachants, impossible de s'entendre. Tout le monde revendique que son animal totem est le plus intelligent. Afin de clore ce débat une fois pour toutes, une équipe de scientifiques américains a étudié de près les deux animaux de compagnie.

Et selon eux, la réponse est claire, l'un des deux animaux est bien plus intelligent que l'autre. Avant de s'intéresser au nombre de neurones contenus dans les cerveaux canins et félins, les chercheurs de l'Université d'Oregon se sont penchés sur leur mémoire. Selon eux, le chat ressort grand gagnant de cette comparaison. Alors que la mémoire à court terme du chien ne dépasserait pas les deux minutes, celle du chat se situerait entre 16 heures et 24 heures. La mémoire à long terme du félin irait même jusqu'à une dizaine d'années.

Mais malheureusement pour le félin, cette disposition à se souvenir de son maître ou de son environnement n'est pas suffisante. Selon les scientifiques, le chien serait plus intelligent que le chat grâce à ses 500 millions de neurones. En comparaison, le chat n'en possèderait "que" 300 millions. Bien plus complexe, le cerveau humain compte environ 10 milliards de neurones.

© Adobe Stock

En dehors de la compétition pour savoir si son animal favori est plus intelligent qu'un autre, il est important de savoir que les chats et les chiens n'utilisent pas leur cerveau de la même façon. Les chiens sont reconnus pour leur intelligence émotionnelle, qui leur permet de créer des liens avec leur maître. C'est cette capacité qui leur permet de comprendre certains mots ou d'être plus faciles à éduquer.

Les chats, quant à eux, sont dotés d'une plus grande intelligence logique et cognitive. Ils sont donc plus doués pour résoudre les problèmes. Grâce aux vestiges de son instinct, le chat est aussi meilleur chasseur, plus indépendant, plus discret et plus habile pour se repérer dans l'espace. Le chat et le chien sont ainsi plus complémentaires qu'opposés !