Je suis vétérinaire, voici pourquoi le museau des chiens est toujours humide

Un vétérinaire explique pourquoi la truffe des chiens est toujours légèrement mouillée. Elle a une grande utilité au quotidien.

Le museau humide est l'une des caractéristiques les plus connues des chiens. En plus d'être très mignon, ce trait physique a une utilité quotidienne pour l'animal. Habitué à vulgariser les comportements animaliers sur son compte Instagram, le vétérinaire sud-africain Amir Anwary a décrypté ce phénomène pour ses 300 000 abonnés.

"Ce petit peu d'humidité n'est pas aléatoire, c'est un outil de détection de parfum très avancé", explique d'abord celui qui se fait connaître sous le nom d'Amir the vet sur les réseaux sociaux. "Il aide à piéger et à dissoudre les particules parfumées, rendant les odeurs plus faciles à analyser." Ainsi, plus le museau du chien est humide, plus les capacités de détections de votre compagnon à quatre pattes vont se développer. Certains chiens peuvent ainsi retenir jusqu'à 10 000 odeurs différentes au cours de leur vie !

"Les chiens peuvent par ailleurs sentir indépendamment à travers chaque narine, ce qui leur permet de déterminer d'où vient une odeur. C'est comme un GPS 3D dédié les parfums", indique le vétérinaire. Les chiens utilisent généralement la narine droite pour renifler les nouvelles odeurs. La narine gauche est utilisée pour renifler les odeurs familières, celles qui sont intéressantes et non repoussantes, ainsi que les odeurs des autres espèces, comme les chats ou les humains.

© Aleksei - stock.adobe.com

Cela ne veut pas pour autant dire que la truffe du chien doit toujours être humide ! Celle-ci peut devenir plus sèche en fonction des conditions climatiques s'il fait froid ou si le vent souffle. Le bout du museau peut aussi sécher en raison d'une baisse des défenses humanitaires de l'animal ou même d'une maladie. Même si la truffe asséchée n'indique généralement rien de grave, il est préférable de consulter un professionnel lorsque ce symptôme est accompagné d'une hausse de la température ou d'un refus de s'alimenter.

La truffe des chiens ne leur sert d'ailleurs pas qu'à sentir. Elle agit aussi exactement comme l'empreinte digitale des humains. De texture granuleuse, elle est différente pour chaque animal et permet par exemple d'identifier un chien perdu de manière fiable. Les petits motifs complexes "dessinés" sur la truffe des chiens peuvent être comparées aux sillons des doigts humains", explique le site spécialisé santevet.com. Dans certaines cliniques vétérinaires, les empreintes de truffe sont même enregistrées dans le dossier médical de l'animal.