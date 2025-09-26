Partagez cette info
2,5 millions d'euros pour un thon ? Voici les 5 animaux les plus chers du monde
Par Louise Cordier
Chats, chiens, poissons, vaches… certains animaux coûtent plus chers qu'une maison de luxe
Le chat Ashera, race la plus chère du monde, coûte jusqu'à 100 000 euros
En 2019, SAV America 8018, un taureau Angus, a été vendu 1,51 million de dollars
En 2020, New Kim, un pigeon voyageur de course a été vendu 1,6 million d'euros
En 2019, un thon rouge a été vendu 2,7 millions d'euros
En 2000, Fusaichi Pegasus, un cheval pur-sang a été vendu 70 millions de dollars
