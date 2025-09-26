 Partagez cette info

2,5 millions d'euros pour un thon ? Voici les 5 animaux les plus chers du monde

Par Louise Cordier

 Partagez cette info

Chats, chiens, poissons, vaches… certains animaux coûtent plus chers qu'une maison de luxe

Partagez cette info

Le chat Ashera, race la plus chère du monde, coûte jusqu'à 100 000 euros

Partagez cette info

En 2019, SAV America 8018, un taureau Angus, a été vendu 1,51 million de dollars

Partagez cette info

En 2020, New Kim, un pigeon voyageur de course a été vendu 1,6 million d'euros

Partagez cette info

En 2019, un thon rouge a été vendu 2,7 millions d'euros

Partagez cette info

En 2000, Fusaichi Pegasus, un cheval pur-sang a été vendu 70 millions de dollars

Partagez cette info

A découvrir :

10 requins qui vivent près des côtes françaises

 Lire Maintenant