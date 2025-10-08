Voici ce que signifie de parler aux animaux de compagnie comme s'ils étaient humains, selon la psychologie

Parler à son animal de compagnie n'est pas anodin. Cette habitude indique une personnalité très particulière.

"Bonjour", '"Viens ici", "Partons nous balader"... De nombreux propriétaires d'animaux de compagnie s'adressent à leurs compagnons à quatre pattes comme s'ils parlaient à un être humain. Cette habitude entre dans l'anthropomorphisme, que l'on définit par "une tendance à attribuer des sentiments ou des traits humains aux animaux", selon le dictionnaire de Linternaute.com.

Selon les psychologues, seules les personnes à la personnalité très marquée ont ce genre de comportements. "Parler aux animaux de compagnie est un comportement aux profondes connotations émotionnelles", explique tout d'abord la psychologue espagnole Alba López Cabello dans une interview accordée au magazine Men's Health. "Au-delà d'un geste de tendresse, cette forme de communication témoigne d'une recherche de connexion et de compagnie, une tendance naturelle, tout comme nous le faisons lorsque nous parlons à des bébés qui ne répondent pas encore verbalement, mais qui réagissent émotionnellement."

Selon la psychologue, ceux qui parlent quotidiennement aux animaux sont ainsi "plus empathiques, sensibles et tissent facilement des liens affectifs profonds". En conclusion, ils seraient plus intelligents émotionnellement. Ce reflexe aide également à créer un lien et une connexion plus profonde avec son animal. À travers le ton de notre voix et les expressions de nos visages, les chats et les chiens sont capables de ressentir les émotions humaines. Ils peuvent donc adapter leur comportement et être heureux en même temps que nous, ou nous réconforter quand nous en avons besoin.

© Adobe Stock

Grâce à cette adaptabilité des chiens et des chats, ceux qui ont l'habitude de s'adresser à leur animal comme ils s'adresseraient à un membre de leur famille sont moins solitaires et moins stressés. "Cela procure un sentiment de compagnie qui réduit le sentiment de vide, favorise des routines de soins personnels qui se traduisent par des habitudes plus saines et permet d'exprimer ses émotions sans censure", explique Alba López Cabello.

Attention, même si parler à un animal peut aider à réduire la solitude, il ne faut pas que cela soit la seule interaction autour de soi. " Cela peut conduire à une dépendance émotionnelle, limitant la capacité à construire des relations humaines significatives", prévient la spécialiste. Il est donc important de ne pas confondre le chat ou le chien avec un véritable ami. Ce dernier peut être un vrai soutien émotionnel au quotidien, mais ne peut pas remplacer un autre être humain.