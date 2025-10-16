Les photos ne sont pas truquées : ces races de chats peuvent vraiment changer de couleur

Grâce à un petit don de la nature, certains chats peuvent faire changer la teinte de leur pelage.

Les beaux jours se font de plus en plus rares et les températures baissent à vue d'œil. Pour se protéger du froid, certains ont d'ores-et-déjà ressorti les manteaux et les foulards du fond de leurs dressings. Et nous ne sommes pas les seuls affectés par l'arrivée de l'automne. Certains chats portent, eux aussi, les signes de l'entrée dans les derniers mois de l'année... Non, les photos qui circulent sur le web à ce sujet année après année n'ont pas été modifiées !

La fourrure de certaines races, dont le représentant le plus emblématique est le Siamois, s'apprête bien à changer de couleur à mesure que les températures chuteront. Aussi beau qu'il soit, ce phénomène n'est pas volontaire : il est causé par une condition génétique, appelée albinisme partiel thermosensible. Cette particularité, qui touche plusieurs autres races comme le Ragdoll ou le Sacré de Birmanie, implique une mutation de l'enzyme responsable de la production de mélanine, pigment donnant sa couleur à la fourrure. Très clair en été et pendant les périodes de fortes chaleurs, le pelage des Siamois s'assombrit ainsi petit à petit, en même temps que le froid s'installe. Il peut devenir aussi foncé que du charbon.

Mais il reste une petite subtilité : le corps entier du chat n'est pas capable de changer de couleur. "Les zones sensibles aux changements se concentrent surtout aux extrémités de l'animal, où les températures corporelles sont souvent plus basses", indiquent les spécialistes de Woopets. "Ses pattes, son visage, ses oreilles et sa queue sont donc d'une couleur différente de celle du reste de son corps en hiver". La coloration, qui ne procure aucune sensation ni aucune douleur à l'animal, peut s'étendre au reste de son corps, mais le cas est plus rare. Ces zones touchées par les couleurs différentes sont appelées "pointes".

© Adobe Stock

Un chat à pointes naît entièrement blanc, car il est au chaud dans le ventre de sa mère. Il atteint ensuite sa couleur définitive autour de 3 ou 4 ans, au terme de multiples variations. Les météos extrêmes peuvent encore l'affecter pendant le reste de sa vie, mais dans une moindre mesure.

La couleur des poils n'est pas le seul aspect touché par l'albinisme partiel thermosensible. Les yeux des chats présentant cette condition sont presque toujours clairs, car la couche bleue commune à tous les chats n'est pas recouverte par une autre couleur.

De leur côté, il est assez rare que les chiens présentent ce type de poils. Le premier Teckel touché a été signalé en République Tchèque en 2017. Depuis, seuls quelques cas ont été recensés à travers le monde. À l'inverse, près que vingt races de lapins différentes sont porteuses d'albinisme partiel thermosensible.