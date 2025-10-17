"Cela fait plus de mal que de bien" : cette vétérinaire donne la bonne fréquence pour laver les animaux de compagnie

Selon cette vétérinaire, ce n'est ni toutes les semaines, ni tous les mois.

Même lorsqu'ils veulent bien faire, les propriétaires d'animaux ne peuvent pas toujours connaître toutes les bonnes pratiques pour leur santé. La fréquence des shampoings fait ainsi partie des quelques sujets sur lesquels les maîtres de chiens ne sont pas toujours d'accord entre eux. Rencontrée lors de l'ouverture du salon Casa del Doggo Therapy, Romane Guignard, vétérinaire et responsable technique chez Ceva pour la gamme Douxo Spa, démêle pour nous le vrai du faux.

Linternaute.com : quelle est la fréquence idéale pour laver un chien ?

Romane Guignard : en vérité, il n'y a pas de fréquence de lavage idéale, il faut plutôt s'adapter à chaque animal et à son mode de vie. Les vétérinaires peuvent par exemple recommander de faire des shampooings 2 à 3 fois par semaine aux chiens qui ont des problèmes dermatologiques, il ne faut pas être surpris. Le plus important, c'est de prendre des produits adaptés à l'animal qui respectent le film de sa peau pour éviter de faire plus de mal que de bien. Mais il n'y a pas de fréquence universelle. Ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois ou même deux fois par an.

En plus de la peau, à quoi faut-il faire attention lors du lavage des chiens ?

Aux oreilles ! Pour elles, les recommandations ne sont pas les mêmes que pour les shampoings. Il ne faut surtout ne pas trop les nettoyer. La fréquence peut varier entre tous les 15 jours et jamais si l'animal n'a pas les oreilles sales. Le lavage ne doit pas avoir lieu plus d'une fois par mois s'il n'y a pas de besoin particulier. Les produits utilisés sont assez décapants pour aider le cérumen à remonter le long du conduit auriculaire, il faut donc les utiliser uniquement en cas de besoin. Les cockers, par exemple, ont tendance à produire plus de cérumen que les autres. Ils ont ainsi besoin de peu plus de nettoyage que les autres. Dans tous les cas, il ne faut pas utiliser de sérum physiologique si le vétérinaire ne l'a pas recommandé.

Le séchage est-il vraiment indispensable ?

Les petites races comme les chihuahuas doivent absolument être bien séchées, car elles peuvent vite prendre froid. Chez les chiens de plus grande taille, le séchage sert à éviter la macération, entre les pattes par exemple. Il faut bien les sécher pour éviter la prolifération des germes. On peut utiliser le sèche-cheveux, en évitant que ça soit trop chaud, ou la serviette.