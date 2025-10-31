Peut-on jeter la litière du chat dans les toilettes ? La réponse d'un vétérinaire

La réponse à cette question est plus compliquée qu'on le pense.

Les chats font partie des animaux les plus propres. La plupart d'entre eux exigent donc que leur litière soit toujours parfaitement propre, sous peine de faire leurs besoins à l'extérieur pour se venger. De nombreux propriétaires de félins se retrouvent donc forcés de changer ces litières plusieurs fois par semaine. La solution la plus simple serait de jeter la matière usagée dans la cuvette des toilettes et de tirer la chasse d'eau. Mais cette pratique répandue est-elle sans risque pour les canalisations ? La vétérinaire Tatiana Pradel répond.

Sur le site internet de l'entreprise d'équipement pour chat Jopy, la spécialiste indique que la réponse n'est pas si simple qu'elle n'y parait. En vérité, il existe deux cas de figure différents, qui ne mènent pas vers la même explication. "Tout dépend du type de litière que vous utilisez à la maison : litières minérales versus litières végétales", indique tout d'abord la vétérinaire.

La litière minérale est fabriquée à base d'argile, elle ne va donc pas se dissoudre dans l'eau. Il est ainsi très fortement déconseillé de s'en débarrasser dans les toilettes. "À terme, les granulés vont boucher vos canalisations et entraîner des fuites d'eau. C'est encore pire si la litière est agglomérante, car des amas vont se former et les dégâts peuvent être considérables", prévient Tatiana Pradel.

© Grok

Vous l'aurez compris, la litière végétale représente moins de risque pour les canalisations. "Les litières végétales fabriquées à partir de bois, de maïs, de papier recyclé, de chanvre… peuvent donc être jetées dans les toilettes à priori sans problème", confirme la spécialiste. Attention, il est toujours important de respecter les préconisations des fabricants. Si la mention "soluble" n'est pas indiquée correctement, il vaut mieux ne pas tenter en espérant une issue favorable.

Bien sûr, cette mention ne veut pas dire qu'il est possible de jeter l'intégralité du bac dans la cuvette. Là encore, une trop grande quantité pourrait boucher les canalisations et rendre l'expérience très désagréable. Certaines municipalités peuvent même interdire cette pratique, à cause des risques de dégâts des eaux trop nombreux. Avant de jeter quoi que ce soit dans vos toilettes, il est toujours bon de vérifier les réglementations en vigueur. Si vous n'êtes pas sûr du cas qui s'applique à votre situation, nous recommandons de jeter la litière souillée de votre chat dans la poubelle des ordures ménagères.