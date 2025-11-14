Jusqu'à 3000 € d'amende : dans cette ville à 3 heures de Paris, avoir plusieurs animaux est strictement interdit

De nouvelles réglementations pour le bien-être animal ont été mises en place dans cette ville.

En France comme dans le reste de l'Europe, les gouvernements sont de plus en plus concernés par le bien-être animal. Suite à de nombreux cas de maltraitance et de négligence et une augmentation de 32 % des abandons dans les premiers mois de l'année 2025, selon la RSPCA, certaines villes prennent leurs dispositions pour empêcher les propriétaires de posséder trop d'animaux.

Une ville, située à quelques heures de Paris, a par exemple instauré un arrêté municipal "relatif au bien-être et à la santé animale", stipulant que ses habitants ne sont plus autorisés à posséder plusieurs animaux de compagnie. Le règlement, entré en vigueur en juillet 2025, précise que le nombre de chiens, chats ou animaux similaires est limité à trois par logement dans le centre-ville. Les maisons individuelles, elles, ne peuvent pas détenir plus de cinq compagnons de vie. Le conseil municipal de la ville rappelle qu'il peut également "modifier ce nombre" si certaines conditions ne sont pas respectées. On peut par exemple citer un "logement trop petit" ou "des nuisances potentielles pour le voisinage."

En cas de non-respect de ces nouvelles règles, la sanction peut être très salée, puisqu'elle va de 750 à 3 000 euros. Des "mesures complémentaires" peuvent également être appliquées, telles que le retrait temporaire des animaux ou la réduction du nombre autorisé par foyer. Dans certains cas, les amendes peuvent être remplacées par des travaux d'intérêt général ou des formations à la protection animale. De quoi dissuader même les plus audacieux !

© Adobe Stock

Rassurez-vous, ce n'est pas en France que ce règlement a été mis en place. C'est dans la ville de Llubí , à Majorque, que les citoyens vont être forcés de se plier à l'arrêté municipal, qui prévoit par ailleurs l'obligation de stérilisation des chats ayant accès à l'extérieur et l'interdiction d'accès aux aires de jeux pour enfants, aux parcs et autres terrains de jeux. La "présence prolongée" d'animaux de compagnie sur les balcons ou les petites terrasses sera aussi surveillée. Cette réglementation vise à "résoudre les problèmes de cohabitation et de santé publique liés à la prolifération incontrôlée des animaux de compagnie".

En France, seule une commune a déjà appliqué ce genre de réglementation. Le 20 septembre 2023, le maire d'Emberménil, village de 250 habitants situé en Meurthe-et-Moselle, a décidé de limiter le nombre d'animaux à "un coq, une oie, une pintade et deux chiens" par foyer, car ces animaux "engendreraient de nombreuses nuisances sonores et donc des plaintes des administrés", rapportait alors France Bleu.