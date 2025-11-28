Pourquoi les chats sont-ils aussi attirés par les sapins de Noël ? Voici 3 astuces pour éviter les accidents

Quelques astuces naturelles et faciles à mettre en place existent pour empêcher votre chat de détruire la décoration de votre sapin ou de le faire tomber.

Chaque année, dès l'installation du sapin de Noël, c'est la même histoire : le chat de la maison commence à l'escalader, à jouer avec les boules décoratives ou à faire la sieste entre les branches. Si bien, que de nombreux propriétaires de félin ont dû trouver des solutions drastiques comme pendre l'arbre au plafond, l'accrocher au mur ou tout simplement, s'en débarrasser.

Mais pourquoi les chats ont-ils le besoin irrésistible de jouer, avec le sapin de Noël, et parfois même de le faire tomber, dès qu'il arrive dans notre salon ? Tout n'est qu'une question d'instinct. Les chats sont des animaux très curieux, ils s'intéressent donc toujours aux nouveaux objets, surtout s'ils bougent, clignotement ou reflètent la lumière, ce qui est particulièrement le cas des ornements de Noël ! Pour eux, chaque décoration est une proie potentielle, les guirlandes et les boules suspendues réveillent particulièrement leurs instincts de chasseurs.

Escalader l'arbre est aussi un comportement instinctif, qui ne sert pas qu'à jouer avec vos nerfs. Cela leur permet de prendre de la hauteur, pour mieux observer leur environnement. Ce comportement les réconforte dans leur besoin de sécurité. Les vrais arbres de Noël libèrent également des odeurs et des textures nouvelles, dans un logement que l'animal connait de fond en comble. Leur arrivée à la maison lui permet de renouveler son cadre de vie.

© Adobe Stock

Mordiller les guirlandes électriques, sauter dans le sapin, faire tomber les boules en verre… Tous ces comportements comportent un risque d'accident non négligeable. De plus en plus de propriétaires d'animaux ont donc partagé leurs méthodes maison pour éviter que leurs chats ne s'approchent trop près de l'arbre qu'ils ont mis plusieurs heures à décorer.

Sur TikTok, la vidéaste @dianishome indique par exemple qu'elle vaporise le pied de son sapin avec du vinaigre blanc. "C'est une odeur que les chats détestent", explique-t-elle. De même, nos compagnons félins ne supportent pas l'odeur du citron ou de l'orange. Placer quelques écorces au pied de votre sapin peut être une bonne alternative. Attention à ne pas en utiliser trop d'un goût, "au risque de le rendre agressif", prévient tout de même le site Assuropoil. L'important étant surtout de ne pas avoir recours aux substances chimiques pour éloigner votre chat.